Hà Nội: Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Trung thu phố Hàng Mã

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, Công an phường Hoàn Kiếm đã tham mưu UBND phường triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực chợ Trung thu truyền thống và các tuyến phố phụ cận.

Đông đảo người dân và du khách tìm đến chợ Trung thu phố Hàng Mã. Ảnh: CATPHN.

Từ ngày 18/9/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã tham mưu UBND phường thành lập 6 tổ công tác tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời hướng dẫn, ký cam kết bảo đảm an toàn đối với hơn 70 hộ kinh doanh, hộ dân sinh sống, buôn bán tại tuyến phố chợ Trung thu và khu vực phụ cận.

Qua kiểm tra thực tế, khu vực chợ Trung thu truyền thống phố Hàng Mã tập trung nhiều mặt hàng như đèn lồng, đồ chơi, đồ trang trí, hàng mã được làm từ giấy, bìa, nhựa, vải... Đây đều là những vật liệu dễ bắt cháy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Bên cạnh đó, đặc điểm phố nhỏ, hẹp, mật độ dân cư và người tham gia giao thông đông cũng có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận, tổ chức chữa cháy nếu xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng tuyên truyền tới người dân công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh: CATPHN.

Công an phường tập trung kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh, hộ dân chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân trên địa bàn.

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh, khu dân cư, tổ dân phố.

Qua đó góp phần nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy chữa cháy của lực lượng tại chỗ và giúp người dân chủ động hơn trong xử lý các tình huống khi sự cố xảy ra.