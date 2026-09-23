Hà Nội - bang Tây Úc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Thủ hiến bang Tây Úc (Australia) Roger Cook. Ảnh: Cẩm Anh

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Australia, đồng thời đánh giá cao dư địa hợp tác giữa Hà Nội và bang Tây Úc.

Thông tin về định hướng phát triển của Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và mang tầm vóc khu vực.

Theo lãnh đạo thành phố, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua đặt trọng tâm vào phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn, đường sắt đô thị, các đô thị vệ tinh và đô thị tích hợp, thông minh. Cùng với đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển đô thị thông minh là những ưu tiên lớn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác có thế mạnh như Tây Úc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quà cho Thủ hiến Roger Cook. Ảnh: Cẩm Anh

Đánh giá cao tầm nhìn và các ưu tiên phát triển của Hà Nội, Thủ hiến Roger Cook cho biết, Tây Úc có nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, với tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời, năng lượng sạch, lưu trữ và xuất khẩu năng lượng.

Bang Tây Úc cũng mong muốn đồng hành cùng khu vực Đông Nam Á trong quá trình giảm phát thải carbon và khí nhà kính. Đồng thời, Thủ hiến Roger Cook khẳng định Tây Úc quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo ngôn ngữ và phát triển nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Nhất trí với những trao đổi trên, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, Hà Nội và Tây Úc có nhiều thế mạnh bổ trợ, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề xuất hai bên tập trung vào bốn nhóm hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, về chuyển đổi năng lượng và phát triển năng lượng xanh, Hà Nội mong muốn kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng sạch, giao thông xanh, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu và các giải pháp giảm phát thải.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Đoàn đại biểu bang Tây Úc (Australia), do Thủ hiến Roger Cook dẫn đầu. Ảnh: Cẩm Anh

Thứ hai, về đào tạo đại học và dạy nghề, hai bên có thể tăng cường hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội và Tây Úc.

Thứ ba, về thương mại và kết nối doanh nghiệp, Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp và các sản phẩm có thế mạnh của Tây Úc tiếp cận thị trường Thủ đô, đồng thời mong muốn Thủ hiến Roger Cook hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp và sản phẩm của Hà Nội tiếp cận thị trường Tây Úc.

Thứ tư, về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, hai bên có thể nghiên cứu các chương trình hợp tác phù hợp với thế mạnh của Tây Úc và nhu cầu của Hà Nội. Thành phố cũng mong muốn thúc đẩy đường bay thẳng Hà Nội - Perth sớm đi vào hoạt động, qua đó mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và tăng cường kết nối nhân dân giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với phía Tây Úc cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Hà Nội và bang Tây Úc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.