Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật

Tiếp đoàn có bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQVN thành phố nhân Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 – 18-11-2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước vai trò của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết, góp phần phát triển Thủ đô.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu chúc mừng

Dịp này, Hòa thượng cũng thông tin về thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X vừa qua, đặc biệt là việc chư tôn đức Phật giáo Hà Nội được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN. Đây là niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử Thủ đô, ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Đáp từ, bà Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành tích cực của Tăng Ni, Phật tử Thủ đô trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.