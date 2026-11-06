Hà Nội: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên tuyển dụng 11 viên chức

Theo Thông báo số 369/TB-QLDA ngày 6/11/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên tổ chức tuyển dụng 11 viên chức theo hình thức thi tuyển, nhằm bổ sung nhân sự cho các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.

Trong tổng số 11 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và 3 chỉ tiêu thuộc nhóm chuyên môn dùng chung.

Cụ thể, nhóm chuyên môn, nghiệp vụ tuyển 1 chỉ tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng; 1 chỉ tiêu đấu thầu và quản lý hợp đồng; 1 chỉ tiêu quản lý hạ tầng kỹ thuật; 2 chỉ tiêu phát triển quỹ đất; 2 chỉ tiêu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 1 chỉ tiêu quản lý dịch vụ công ích.

Đối với nhóm chuyên môn dùng chung, đơn vị tuyển 2 chỉ tiêu kế toán viên và 1 chỉ tiêu hành chính - tổng hợp.

Ứng viên đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, chuyên ngành tương ứng với từng vị trí việc làm.

﻿

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên

Theo phụ lục kèm thông báo, các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên, với những chuyên ngành cụ thể như kỹ thuật công trình xây dựng, kinh tế xây dựng, quản lý đất đai, kế toán, quản trị nhân sự, hệ thống thông tin và một số chuyên ngành khác. Yêu cầu cụ thể về trình độ và chuyên ngành đào tạo đối với từng vị trí được quy định tại phụ lục kèm theo thông báo tuyển dụng.

Kỳ tuyển dụng được tổ chức theo 2 vòng thi. Vòng 1 kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, gồm 60 câu hỏi trong 60 phút. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được tham dự vòng 2.

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành, kết hợp bài thi viết và phỏng vấn. Trong đó, bài thi viết có thời gian 180 phút, chiếm 70% tổng điểm; phần phỏng vấn tối đa 30 phút, chiếm 30% tổng điểm.

Để đủ điều kiện xét trúng tuyển, thí sinh phải tham dự đầy đủ cả bài thi viết và phỏng vấn, đồng thời đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên đối với từng bài thi. Kỳ thi dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.

Về thời gian đăng ký, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 6/11 đến 17h ngày 5/12/2026, trong giờ hành chính.

Người có nhu cầu dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư điện tử đến Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên, địa chỉ tại thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Địa chỉ email tiếp nhận: tuyendung2026.qldaphuxuyen@gmail.com.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được thông báo đăng tải tại mục thông tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử xã Phú Xuyên, địa chỉ www.phuxuyen.hanoi.gov.vn.

Để biết thêm thông tin, ứng viên có thể liên hệ ông Hưng qua số điện thoại 0913.135.885 hoặc ông Thảo qua số 0988.887.283 trong giờ hành chính.