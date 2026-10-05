Hà Nội bắn pháo hoa trên mặt nước kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III/2026.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Theo bà Hương, vào tối 10/10, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm vào lúc 21h. Tại hồ Tây, 900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước, gồm pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo hoa nước và hỏa thuật, kết hợp với âm nhạc. Một trận địa khác được bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, trước Bưu điện Hà Nội, với 350 giàn pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

Từ ngày 1 đến 4/10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Từ ngày 3 đến 4/10, tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước hồ Tây (trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ) diễn ra Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Đình Hiệp

Trong tháng 10, hai sự kiện được chờ đón là Festival Thu Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 16 đến 18/10, và Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, mang đến những trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đáng chú ý, thành phố tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9 và 10/10, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, hướng tới trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển và các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026). Chương trình tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ; qua đó tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong các thế hệ hôm nay.

Trong dịp này, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố lựa chọn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách. Vào 20h các ngày thứ sáu, thứ bảy từ ngày 2 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, với nhiều tác phẩm sáng tạo mới như vở kịch “Huyền tích Hồ Gươm”, chương trình “Nét duyên chèo Hà Thành”, vở chèo “Quan Âm Thị Kính” và vở cải lương “Người con gái Hà Thành”.

Cùng với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại khu vực trung tâm và các xã, phường, đưa không khí ngày hội đến gần hơn với người dân và du khách. Trong tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt tổ chức các chương trình biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn.

Ngoài các chương trình biểu diễn trực tiếp, thành phố tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm.