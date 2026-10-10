Hà Nội bắn pháo hoa tối 10/10: 3 địa điểm ngắm đẹp không nên bỏ lỡ

Người dân Thủ đô có thể lựa chọn hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hoặc hồ Văn Quán để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tối 10/10. Chủ động chọn vị trí quan sát và thời gian di chuyển sẽ giúp tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Người dân có thể lựa chọn các tuyến đường ven hồ, không gian công cộng hoặc địa điểm trên cao để thưởng thức màn trình diễn ánh sáng.

Ảnh minh hoạ

Hà Nội bắn pháo hoa tối 10/10 tại 3 địa điểm

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội bố trí 3 trận địa bắn pháo hoa tại các khu vực trung tâm và phía Tây Nam thành phố. Các điểm bắn đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15 tối nay.

Chương trình kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng đa tầng. Riêng khu vực hồ Tây có thêm pháo hoa nước, hứa hẹn mang đến màn trình diễn nổi bật trên mặt hồ.

Theo thông tin được công bố, ba địa điểm bắn pháo hoa gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; phố Quảng Khánh giáp hồ Tây, phường Tây Hồ; và hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Việc bố trí các trận địa ở nhiều khu vực giúp người dân có thêm lựa chọn, hạn chế phải di chuyển vào khu vực trung tâm nếu sinh sống tại các quận, phường lân cận.

Hồ Hoàn Kiếm: Vị trí ngắm pháo hoa giữa trung tâm Thủ đô

Hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn phù hợp với những người muốn kết hợp xem pháo hoa và tận hưởng không khí lễ hội tại khu vực phố đi bộ. Trận địa được đặt trước Bưu điện Hà Nội, trên phố Đinh Tiên Hoàng, với màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật trên mặt nước.

Những khu vực ven hồ phía đường Lê Thái Tổ, các vị trí có tầm nhìn thoáng quanh hồ và khu vực phố đi bộ là những lựa chọn đáng cân nhắc. Từ đây, người xem có thể quan sát pháo hoa trên nền cảnh quan hồ Gươm, cầu Thê Húc và các công trình kiến trúc đặc trưng của khu vực trung tâm.

Với người muốn chụp ảnh hoặc quay video, các khách sạn, quán cà phê và quán bar trên cao có hướng nhìn về hồ cũng là phương án đáng tham khảo. Tuy nhiên, cần kiểm tra trước tình trạng đặt chỗ, hướng ban công và tầm nhìn thực tế, bởi không phải vị trí trên cao nào cũng quan sát được trọn vẹn trận địa.

Do hồ Gươm thường thu hút đông người vào những dịp lễ lớn, người dân nên đến sớm để tìm chỗ đứng phù hợp. Nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, cần ưu tiên vị trí dễ di chuyển, tránh chen lấn sát khu vực tập trung đông người.

Hồ Tây: Điểm ngắm pháo hoa kết hợp hiệu ứng trên mặt nước

Khu vực hồ Tây được kỳ vọng trở thành một trong những điểm thu hút đông người trong tối 10/10 nhờ quy mô trình diễn và hiệu ứng pháo hoa nước. Trận địa đặt tại khu vực phố Quảng Khánh, giáp trực tiếp hồ Tây, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và khoảng 900 giàn hỏa thuật trên mặt nước.

Để ngắm pháo hoa, người dân có thể cân nhắc các đoạn đường ven hồ quanh Quảng Bá, Nhật Chiêu, Vệ Hồ và Trích Sài, tùy theo tầm nhìn thực tế và phương án tổ chức giao thông. Những vị trí có không gian thoáng, ít bị cây xanh hoặc công trình cao tầng che khuất sẽ giúp quan sát màn trình diễn thuận lợi hơn.

Một số khách sạn, nhà hàng và cơ sở dịch vụ ven hồ cũng có thể cung cấp góc nhìn đẹp. Tuy nhiên, khách nên liên hệ trước để xác nhận địa điểm có hướng nhìn trực tiếp về trận địa hay không, tránh lựa chọn theo quảng cáo nhưng bị khuất tầm nhìn.

Điểm đáng chú ý của hồ Tây là khả năng kết hợp ánh sáng trên bầu trời với hiệu ứng phản chiếu trên mặt nước. Vì vậy, những vị trí có góc nhìn rộng, quan sát được cả mặt hồ và khu vực pháo hoa sẽ phù hợp với người thích chụp ảnh phong cảnh hoặc ghi lại toàn cảnh sự kiện.

Hồ Văn Quán: Lựa chọn thuận tiện cho người dân khu vực Hà Đông

Với người sinh sống tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội, hồ Văn Quán là địa điểm đáng cân nhắc để xem pháo hoa mà không phải di chuyển xa vào trung tâm.

Trận địa được bố trí tại khu vực hồ Văn Quán, phường Hà Đông, khai thác không gian mặt nước và cảnh quan ven hồ để tạo hiệu ứng thị giác nhiều lớp. Chương trình có pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, diễn ra cùng thời điểm với hai địa điểm còn lại.

Các quán cà phê ven hồ và những vị trí công cộng có tầm nhìn thông thoáng là lựa chọn phù hợp. Người dân có thể khảo sát trước khu vực mình định đứng, chú ý hướng nhìn lên bầu trời và khoảng cách tới trận địa để tránh bị cây cối, biển quảng cáo hoặc tòa nhà che khuất.

Ưu điểm của khu vực này là thuận tiện với các gia đình sống tại Hà Đông và những địa bàn lân cận. Thay vì tập trung về hồ Gươm, người dân có thể lựa chọn điểm xem gần nhà, giảm thời gian đi lại và chủ động hơn trong việc đưa trẻ nhỏ về sau chương trình.

Những lưu ý khi đi xem pháo hoa tối 10/10

Do chương trình chỉ kéo dài 15 phút, việc chủ động thời gian di chuyển và lựa chọn địa điểm từ sớm sẽ giúp người dân có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Nên đến trước giờ bắn để tìm vị trí quan sát, gửi xe đúng nơi quy định và cập nhật thông tin phân luồng giao thông từ cơ quan chức năng.

Một số tuyến đường quanh trận địa có thể được tổ chức rào chắn hoặc hạn chế phương tiện nhằm phục vụ công tác chuẩn bị và bảo đảm an ninh. Khu vực hồ Tây có phương án cấm đường Quảng Khánh trên đoạn từ Quảng Bá đến Phủ Tây Hồ; tại hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng có đoạn hạn chế giao thông; khu vực hồ Văn Quán cũng có phương án tổ chức giao thông quanh hồ. Người dân cần theo dõi hướng dẫn thực tế tại từng khu vực trước khi khởi hành.

Nếu đi bằng xe cá nhân, nên gửi xe tại điểm được phép và đi bộ vào khu vực xem pháo hoa. Không dừng, đỗ tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè hoặc các tuyến đường phục vụ công tác tổ chức. Các gia đình có trẻ nhỏ nên thống nhất điểm gặp nhau nếu bị tách đoàn, đồng thời giữ trẻ trong tầm quan sát ở nơi đông người.

Với người chụp ảnh, nên chọn vị trí có tầm nhìn rộng, tránh đứng theo hướng gió khiến khói pháo che khuất hình ảnh. Góc xem đẹp không nhất thiết phải ở sát trận địa; khoảng cách phù hợp và ít vật cản đôi khi giúp quan sát được toàn bộ hiệu ứng trên bầu trời tốt hơn.

Tối 10/10, người dân có thể lựa chọn hồ Hoàn Kiếm để hòa vào không khí lễ hội trung tâm, hồ Tây để thưởng thức màn trình diễn trên mặt nước hoặc hồ Văn Quán để thuận tiện di chuyển từ khu vực Hà Đông. Dù chọn địa điểm nào, việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động đi lại sẽ giúp buổi tối xem pháo hoa an toàn, trọn vẹn hơn.