Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo thông tin từ đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại cuộc họp báo giới thiệu chương trình, màn trình diễn tối nay dự kiến sử dụng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Hoạt động nhằm kiểm tra, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, phối hợp trình diễn và bảo đảm an toàn trước khi chương trình chính thức diễn ra. Ban tổ chức hiện chưa công bố thời điểm bắn pháo hoa cụ thể, chỉ cho biết màn trình diễn sẽ diễn ra trong buổi tối 22/11.

Tối 22/11, trình diễn màn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật tại Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Người dân đến khu vực sân vận động theo dõi được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tập trung tại các khu vực hạn chế và chú ý bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tối 24/11, màn trình diễn pháo hoa chính thức dự kiến kéo dài khoảng 17 phút, với quy mô lớn hơn, gồm khoảng 2.005 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật.

Theo phương án tổ chức, các giàn pháo hoa, hỏa thuật và ống hỏa thuật được bố trí tại mái khán đài B và hai cánh gà sân vận động Mỹ Đình. Khu vực phía sau cột đồng hồ sẽ đặt các vị trí bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Toàn bộ khu vực bắn được khoanh vùng, thiết lập hàng rào bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, có thời lượng khoảng 120 phút, nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm...

Được dàn dựng thành 3 chương gồm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”, chương trình kết hợp âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn với các yếu tố văn hóa truyền thống, tái hiện chiều dài lịch sử, bản sắc dân tộc và sức sáng tạo của người Việt. Sân khấu có diện tích khoảng 3.000m², lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với hình tượng trống đồng và cánh chim Lạc. Vé tham dự chương trình được phát hành miễn phí.