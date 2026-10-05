Hà Nội bắn pháo hoa tại hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội xây dựng nhiều chương trình, sự kiện và sản phẩm du lịch mới, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách.

Điểm nhấn là việc xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các hành trình khai thác những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo của Thủ đô; kết nối các điểm đến, di tích lịch sử - văn hóa, khu phố, làng nghề và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Thông qua các hành trình, thành phố hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong dịp kỷ niệm.

Cùng với đó, nền tảng du lịch thông minh HanoiGo được hoàn thiện và ra mắt, tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn thành phố. Nền tảng hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm các sản phẩm du lịch, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh Hà Nội.

Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các Vua Hùng.

Quang cảnh họp báo.

Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan và giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các di tích cấp thành phố tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô và phục vụ nhu cầu của nhân dân, du khách.

Đặc biệt, tối 10/10, khu vực hồ Tây là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm với màn trình diễn pháo hoa.

Theo kế hoạch, trận địa pháo hoa tại hồ Tây sử dụng pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước. Hiệu ứng pháo hoa kết hợp âm nhạc tạo không gian trình diễn ánh sáng phục vụ người dân và du khách

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, thành phố cũng tổ chức một trận địa bắn pháo hoa với pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật, gồm 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10/2026, góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.