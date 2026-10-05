Hà Nội bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây vào tối 10-10

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, năm nay Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực hồ Tây và khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm). Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu từ 21 giờ ngày 10-10.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước hồ Tây)…

Trước Bưu điện Hà Nội, thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại tại Nhà hát hồ Gươm trong ngày 9 và 10-10.

Ngày 9-10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng tổ chức theo hình thức bán vé, được định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10-10, thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.

Tối 10-10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19-10-1946 - 19-10-2026) tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.