Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Theo kế hoạch, thời điểm bắn pháo hoa đồng loạt tại 3 điểm vào lúc 21h ngày 10.10 với tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả.

Trong đó, trận địa phường Hoàn Kiếm: 1.725 quả; trận địa phường Tây Hồ: 1.800 quả; trận địa phường Hà Đông: 500 quả.

Pháo hoa lung linh sắc màu trên bầu trời Hà Nội chào mừng Ngày Quốc khánh năm 2026

Tổng số pháo hoa nổ tầm thấp là 1.175 quả (trận địa phường Hoàn Kiếm: 500 quả; trận địa phường Tây Hồ: 475 quả; trận địa phường Hà Đông: 200 quả).

Giàn pháo hoa nổ tầm thấp có tổng số 110 giàn (trận địa phường Hoàn Kiếm: 50 giàn; phường Hà Đông: 60 giàn). Pháo nổ nước có 200 quả (trận địa phường Tây Hồ).

Có tổng số 1.280 giàn pháo hoa hỏa thuật (350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm; 900 giàn bố trí trên mặt hồ Tây; 30 giàn bố trí trên bờ mặt đất hồ Văn Quán).

Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10 gắn với sự kiện tiếp quản Hà Nội năm 1954, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Những màn pháo hoa trong ngày kỷ niệm là cách thể hiện niềm vui, lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến để Hà Nội có được hòa bình hôm nay.

Việc tổ chức tại 3 điểm giúp người dân ở nhiều khu vực có cơ hội hòa mình vào không khí kỷ niệm, trở thành điểm hẹn chung, nơi người dân cùng gia đình, bạn bè chia sẻ niềm vui, cảm nhận sự gắn kết với cộng đồng và với thành phố mình đang sống.

Đây cũng là dịp để Hà Nội giới thiệu vẻ đẹp của các không gian đô thị, di sản và đời sống văn hóa tới du khách trong nước, quốc tế; đồng thời tạo thêm sức hút cho các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm thành phố.