Hà Nội bàn kế hoạch tổ chức các Hội chợ du lịch tầm cỡ thế giới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long cùng Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Trần Hoàng Nam và đại điện Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Đặng Việt Sơn làm việc với ITB Asia và Tập đoàn RX Global, trao đổi về các nội dung hợp tác tổ chức các Hội chợ hàng đầu thế giới tại Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Phạm Tuấn Long thảo luận ý tưởng đưa các Hội chợ tầm cỡ thế giới về Thủ đô.

Trong cuộc gặp Tập đoàn Messe Berlin - đơn vị chủ quản ITB Asia, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thảo luận với bà Clarissa Lim - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Messe Berlin Châu Á - Thái Bình Dương và ông Saurabh Shukla – Giám đốc Kinh doanh Messe Berlin Ấn Độ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Long đã giới thiệu về tiềm năng tăng trưởng của du lịch Hà Nội thông qua số liệu bứt phá 9 tháng năm 2026 (đón 27,5 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế tăng 22%). Trao đổi ý tưởng tổ chức Hội chợ ITB phiên bản Việt Nam tại thành phố Hà Nội, ông Long khẳng định thành phố Hà Nội quan tâm thúc đẩy và triển du lịch Hà Nội thông qua các sự kiện lớn mang tầm quốc tế về văn hóa và du lịch trong đó có ITB Asia.

Phía ITB Asia mong muốn sớm được tổ chức ITB tại Hà Nội vào năm 2028, thảo luận khung thời gian tiế hành khảo sát thực địa trực tiếp của các chuyên gia Messe Berlin tại Hà Nội trong năm 2027.

ITB Asia là hội chợ và triển lãm thương mại B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) hàng đầu về du lịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. ITB Asia quy tụ các hãng hàng không, tập đoàn khách sạn, công ty lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia, đơn vị công nghệ du lịch và người mua quốc tế từ hơn 130 quốc gia.

Năm nay, ITB Asia vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sands Expo & Convention Centre (Marina Bay Sands, Singapore) 21-23 tháng 10/2026.

Cũng trong dịp này, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội làm việc với bà Kerry Prince, Giám đốc Điều hành Tập đoàn và ông Jonathan Heastie, Giám đốc Danh mục Đầu tư toàn cầu WTM.

Theo ông Long, Hà Nội sẵn sàng đăng cai tổ chức sự kiện nhượng quyền thương hiệu của Tập đoàn RX Global tại Thủ đô. Việc đưa thương hiệu WTM về Hà Nội sẽ giúp Thủ đô trở thành "trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện quốc tế hàng đầu Đông Nam Á", tạo động lực cho phát triển mạnh mẽ để đạt cột mốc đón 47-51 triệu lượt khách vào năm 2030.

Giám đốc Điều hành Kerry Prince cho biết, mục tiêu của việc tổ chức Hội chợ WTM là quảng bá và phát triển du lịch trên toàn thế giới. WTM là một thương hiệu uy tín và ngày càng thu hút được các nước tham gia Hội chợ. Tập đoàn rất quan tâm đến thị trường Việt Nam trong đó Hà Nội là trọng tâm nghiên cứu của Tập đoàn trong việc đưa Hội chợ WTM về tổ chức tại Hà Nội.

Hai bên thống nhất cơ chế trao đổi thông tin và thiết lập Tổ công tác hỗn hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Ban Giám đốc Danh mục Đầu tư WTM để xây dựng Đề án khả thi (Feasibility Study) trong năm 2027.

Với hơn một nghìn năm lịch sử, Hà Nội lưu giữ nhiều di sản được UNESCO ghi danh như Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, là "Thành phố vì hòa bình" và "Thành phố sáng tạo" trong lĩnh vực thiết kế. Di sản ấy vẫn đang sống trong từng con phố cổ, trong ẩm thực và các làng nghề như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc…

Hà Nội xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, đồng thời là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Phát huy lợi thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố lấy du lịch văn hóa – di sản làm nền tảng, đồng thời mở rộng các sản phẩm mới như du lịch sáng tạo, du lịch đêm, du lịch sự kiện, du lịch sinh thái.