UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

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Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Thành phố dự kiến sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG.

Trong đó, pháo hoa nổ tầm thấp dạng giàn và ống được bố trí trên mái cùng hai bên cánh gà khán đài B của sân vận động, gần khu vực sân khấu.

Đối với pháo hoa nổ tầm cao, trận địa được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống phía trước Cung thể thao dưới nước.

Hoạt động trình diễn pháo hoa sẽ được thực hiện theo kịch bản chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, kết hợp với các tiết mục biểu diễn nhằm tạo điểm nhấn cho sự kiện văn hóa đặc biệt của Thủ đô.

Công tác xây dựng trận địa được triển khai từ ngày 17 đến 24/11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường Từ Liêm tổ chức vận chuyển pháo hoa, chuẩn bị trận địa, tập huấn lực lượng và thực hiện bắn theo kế hoạch.

Để bảo đảm an toàn, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực tổ chức; kiểm soát hoạt động của thiết bị bay không người lái, đồng thời triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra sự kiện.

Theo kế hoạch, đoạn đường Lê Đức Thọ, từ vòng xuyến giao với đường Lê Quang Đạo đến nút giao Lê Đức Thọ – Tân An Bình, sẽ được tổ chức cấm đường từ 18h30 trong các ngày 19/11 (sơ duyệt), 22/11 (tổng duyệt) và 24/11 (chương trình chính thức), kéo dài đến khi kết thúc từng chương trình.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” cũng là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hướng tới quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống và thành tựu phát triển văn hóa, con người Việt Nam.