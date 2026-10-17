Hà Nội ban hành quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, Hà Nội. (Ảnh: Quốc Toản)

Quyết định phê duyệt 42 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 25 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, gồm: 17 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài chính và 25 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Việc ban hành quy trình này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ, Luật Đầu tư năm 2025 cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Thủ đô.

Theo quy định mới, các thủ tục liên quan cấp, điều chỉnh, cấp lại và đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Tài chính Hà Nội chịu trách nhiệm thụ lý chuyên môn được chuẩn hóa quy trình kèm các mốc thời gian cụ thể.

Quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Theo đó, nhà đầu tư có thể linh hoạt nộp hồ sơ trực tiếp tại các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Đối với hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư chỉ cần nộp bản điện tử. Trường hợp thông tin tài liệu (như tư cách pháp lý, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyền sử dụng đất...) đã có trên dữ liệu quốc gia hoặc dữ liệu chuyên ngành thì nhà đầu tư không phải nộp lại bản sao.

Nhằm gia tăng tốc độ xử lý, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đã ủy quyền cho Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại trực tiếp ký duyệt một số văn bản giúp rút ngắn thời gian phê duyệt.

Việc ban hành Quyết định số 1243/QĐ-TTPVHCC khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số hành chính toàn diện.