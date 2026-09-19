Hà Nội ban hành quy định về nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết

Quy định yêu cầu bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, đồng thời chuyển mạnh từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh Quang Thái

Học nghị quyết phải gắn với hành động cụ thể

Quy định số 18-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quy định về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; viết bài thu hoạch nếu có; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả, khen thưởng và xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đối tượng áp dụng là các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo Quy định, học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung nghị quyết, nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác và kinh nghiệm thực tiễn; kịp thời cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung chương trình, kế hoạch xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quy định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Việc tổ chức phải sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; nội dung phải thể hiện toàn diện nghị quyết, nhất là những nội dung mới gắn với đường lối, chủ trương, phương thức lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ “học tập, quán triệt” sang thực hiện phương châm “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai.

Quy định đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến, tài liệu số để đổi mới phương thức truyền đạt, tiết kiệm thời gian, nguồn lực, mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao chất lượng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết phải gắn với tổng kết thực tiễn, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp với đặc thù của Thủ đô; đồng thời gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu xã Phù Đổng. Ảnh Quang Thái

Chương trình hành động phải rõ trách nhiệm, tiến độ

Về nội dung, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ thành phố, nhất là quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, định hướng phát triển đất nước và Hà Nội trong giai đoạn mới; làm rõ bối cảnh, lý do ban hành, những điểm mới và trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đối với Hà Nội, nội dung triển khai còn gắn với chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp; những nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển và tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tài liệu quán triệt phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, xác định rõ điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và những việc cần triển khai ngay, gắn với cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, hội nghị báo cáo viên, hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc lồng ghép trong các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng định kỳ.

Đối với chương trình, kế hoạch hành động, Quy định yêu cầu phải khoa học, khả thi, bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng phát triển của Trung ương, thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình, kế hoạch không sao chép nguyên văn nghị quyết mà phải cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt. Việc phân công, tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm chính, sản phẩm, tiến độ và nguồn lực bảo đảm thực hiện. Với cán bộ, đảng viên, phải xác định mục tiêu tu dưỡng, rèn luyện, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với vị trí công tác, lộ trình thực hiện và kết quả dự kiến đạt được.

Cán bộ, đảng viên phường Hoàng Liệt tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: PV

Đáng chú ý, ở cấp cơ sở, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thành phố ban hành chương trình, kế hoạch hành động, phải hoàn thành việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị; tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Về bài thu hoạch, căn cứ yêu cầu theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện viết bài thu hoạch. Cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị. Bài thu hoạch không chép lại nguyên văn nghị quyết mà phải thể hiện nhận thức về nội dung cốt lõi, điểm mới, sự đột phá về tư duy, tầm nhìn; liên hệ với thực tiễn nơi công tác và đề xuất giải pháp có tính khả thi.

Quy định phân công Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt; định hướng nội dung, hướng dẫn chung về thời gian, thể thức viết và nộp bài thu hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn, cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, kiểm tra và có cơ chế xử lý đối với việc triển khai mang tính hình thức, không hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện bài thu hoạch được làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên hằng quý, hằng năm. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo được biểu dương, khen thưởng; trường hợp vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải chịu trách nhiệm theo quy định.