Hà Nội ban hành quy định quản lý cột ăng ten

Quy định gồm 3 chương, 14 điều, áp dụng đối với cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động, truyền thanh, truyền hình và các mục đích khác theo quy định pháp luật, trừ ăng ten máy thu thanh, thu hình của hộ gia đình.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành, khai thác, cải tạo, bảo trì, kiểm định, sử dụng chung, ngừng khai thác, di dời và tháo dỡ cột ăng ten.

Theo quy định, việc xây dựng, lắp đặt và khai thác cột ăng ten phải tuân thủ pháp luật về xây dựng, viễn thông; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, an toàn cho con người, công trình lân cận, quốc phòng, an ninh, cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm yêu cầu chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. Việc công khai, cung cấp thông tin liên quan đến đầu tư, xây dựng và sử dụng cột ăng ten thực hiện theo quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở và tiếp cận thông tin.