Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định quy định tổ chức, cá nhân lập, trình hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan tiếp nhận.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm giấy tờ ngoài các thành phần hồ sơ đã được quy định tại Quyết định.

Đối với cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm chỉ giới hạn trong những nội dung được giao cho ý kiến, thẩm định, phê duyệt, quyết định theo quy định. Các cơ quan, người có thẩm quyền không phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Quyết định quy định hồ sơ được gửi với số lượng 1 bộ, theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp; gửi thông qua dịch vụ bưu chính; gửi các tệp tin chứa bản sao điện tử các thành phần hồ sơ gốc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp tệp tin chứa các thành phần hồ sơ có dung lượng lớn, không thể gửi qua dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp trực tiếp hoặc gửi thông qua dịch vụ bưu chính.

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan tiếp nhận phải ký biên bản giao nhận hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trong đó ghi rõ ngày, giờ giao nhận hồ sơ. Các tài liệu trong hồ sơ phải được gửi bằng bản chính hoặc bản sao hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận được hồ sơ hợp lệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển đến.

Việc ban hành Quyết định số 162/2026/QĐ-UBND nhằm cụ thể hóa trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục giao chủ đầu tư đối với dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Nội.