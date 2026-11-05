Hà Nội ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027-2030. Quyết định này áp dụng cho hộ gia đình đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-chuan-ngheo-da-chieu-giai-doan-2027-2030-1764413.html