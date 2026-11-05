Hà Nội ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết nước này dự kiến sẽ trải qua một mùa Đông với những biến động bất thường với các đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, đi kèm với nguy cơ cao xảy ra tình trạng tuyết rơi dày và mưa băng, trong bối cảnh một hiện tượng siêu El Nino đang hình thành trên Thái Bình Dương.