Hà Nội ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030

Quyết định này quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027-2030. Áp dụng cho hộ gia đình đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Thu hoạch lá chè tươi tại xã Yên Bài (thành phố Hà Nội). Ảnh: Tùng Nguyễn.

Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều

Tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn áp dụng cho các xã thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 3.000.000 đồng/người/tháng; Khu vực đô thị áp dụng cho các phường thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (theo điểm b, và c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 351/NĐ-CP ngày 30-12-2025 của Chính phủ).

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình

Chuẩn hộ nghèo: Khu vực nông thôn thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Khu vực đô thị thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo: Khu vực nông thôn thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; Khu vực đô thị thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình: Khu vực nông thôn thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình trên 3.000.000 đồng/người/tháng đến 4.500.000 đồng/người/tháng; Khu vực đô thị thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình trên 3.500.000 đồng/người/tháng đến 5.000.000 đồng/người/tháng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo chính xác, tin cậy, xác định đúng đối tượng, công khai và công bằng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-11-2026. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định tại Quyết định này, được cấp có thẩm quyền công nhận, được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và của thành phố Hà Nội kể từ ngày 01-01-2027.