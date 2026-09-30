Hà Nội ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước

Gắn nhiệm vụ đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển của Thủ đô

Khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục là một cấu phần quan trọng trong kịch bản tăng trưởng của Hà Nội. Ảnh minh hoạ: PV

Quy chế nhằm thiết lập cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệvà kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Quy chế gồm 5 chương, 34 điều, quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của Thành phố; Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của Thủ đô và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quy chế, việc tuyển chọn, xét tài trợ, giao trực tiếp nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và khách quan. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo Quy chế và các quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có nội dung bí mật nhà nước, việc tổ chức, quản lý và thực hiện phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Quy chế được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế yêu cầu nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của Thành phố phải có mục tiêu, nội dung phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nội dung thông báo đặt hàng, tài trợ nhiệm vụ. Đồng thời, nhiệm vụ phải đáp ứng các tiêu chí chung quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP và các tiêu chí tương ứng với từng loại nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh phải có tính mới hoặc được cải tiến đáng kể so với hiện có, kèm các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế cụ thể và khả năng đưa vào ứng dụng.

Nhiệm vụ cũng phải có một trong các hoạt động như thay thế công nghệ đang sử dụng bằng công nghệ mới, tiên tiến hoặc công nghệ cao; làm chủ, nội địa hóa công nghệ cốt lõi, công nghệ quan trọng, giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu; có khả năng nhân rộng trong ngành, lĩnh vực; hoặc có hợp đồng, thỏa thuận, cam kết hợp pháp về chuyển giao công nghệ. Trường hợp nhận chuyển giao công nghệ, bên tiếp nhận phải có phương án phù hợp để tiếp nhận, làm chủ và phát triển sản phẩm trên nền công nghệ được chuyển giao.

Đối với nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sản phẩm đầu ra phải là kết quả của hoạt động đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác, định giá, phát triển quyền sở hữu trí tuệ; bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ; đồng thời có các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi và phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu cho phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: PV

Đối với nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Quy chế yêu cầu kết quả phải được ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có tính bền vững và khả năng duy trì, nhân rộng sau nghiệm thu.

Nhiệm vụ phải đánh giá đầy đủ hiện trạng công nghệ, dây chuyền, thiết bị và quy trình sản xuất; xác định rõ hạn chế, nút thắt và mục tiêu cải tiến; xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa thiết bị gắn với tự động hóa, công nghệ số và các mô hình, hệ thống quản trị tiên tiến.

Cùng với đó là yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất; xác định chỉ số đo lường hiệu suất, so sánh cụ thể và chứng minh hiệu quả cải tiến trước và sau triển khai. Các giải pháp về kỹ thuật, quản lý và phát triển nguồn nhân lực phải hướng tới khai thác tối đa năng lực công nghệ, giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; đồng thời bảo đảm năng lực làm chủ công nghệ và tính bền vững sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Quy chế đặt yêu cầu có giải pháp thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Các nhiệm vụ cũng phải có giải pháp huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao năng lực, tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần có đội ngũ chuyên gia hoặc đối tác hỗ trợ về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị, marketing, kết nối đầu tư; đồng thời hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các dự án khởi nghiệp sáng tạo.