Hà Nội ban hành quy chế phối hợp quản lý kinh doanh đa cấp

Quy chế gồm 3 chương, 20 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo Quy chế, việc phối hợp quản lý phải bảo đảm tính thống nhất, khách quan, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp hướng tới giải quyết công việc có tính hệ thống, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Quy chế cũng đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Về phương thức phối hợp, các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý. Đồng thời, phân công đầu mối theo dõi, giải quyết, đôn đốc và phối hợp xử lý các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan chủ trì và phối hợp có trách nhiệm thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin liên quan; đề xuất nội dung cần phối hợp; báo cáo kết quả quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ quan có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp công tác phối hợp phát sinh vướng mắc hoặc bị gián đoạn, các đơn vị phải báo cáo cơ quan cấp trên để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp của các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý, thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra được báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Công Thương để tổng hợp.

Nội dung phối hợp tập trung vào việc tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kết quả xác nhận, tiếp nhận hồ sơ hành chính liên quan; thông tin về dấu hiệu vi phạm; kết quả giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có).

Các cơ quan liên quan phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình quản lý hoạt động này.