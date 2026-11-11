Hà Nội ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất

Theo quyết định, Quy chế gồm 3 chương, 13 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động hóa chất.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất. Phạm vi hoạt động được điều chỉnh bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng, xử lý, tiêu hủy và thải bỏ hóa chất.

Về nguyên tắc phối hợp, quy chế yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, khách quan, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp phải bảo đảm giải quyết công việc có tính hệ thống, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất theo đúng quy định. Cùng với đó, các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố.