Hà Nội ban hành Quy chế chấm thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm, trình tự, phương pháp chấm thi, tổng hợp kết quả, xét xếp giải, trách nhiệm của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký đối với Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 - năm 2026”. Việc chấm thi thực hiện trên cơ sở Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 21-4-2026 của UBND thành phố về tổ chức Cuộc thi.

Cụ thể, bài dự thi được chấm theo thang điểm 100, gồm 7 tiêu chí: tên ý tưởng, giải pháp (5 điểm); sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất ý tưởng, giải pháp (5 điểm); thực trạng trước khi áp dụng, ưu và nhược điểm của giải pháp cũ, sự cần thiết của giải pháp mới (10 điểm); mô tả ý tưởng, giải pháp mới (35 điểm); khả năng áp dụng (15 điểm); tính khả thi, tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được (25 điểm); trình bày (5 điểm).

Ban Tổ chức trao giải Ba tại Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính thành phố Hà Nội” lần thứ 2 - năm 2025. Ảnh: PV

Trước khi chấm điểm vòng Sơ loại, Tổ Thư ký thực hiện sàng lọc bài dự thi trên cơ sở hồ sơ, nội dung, điều kiện tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch 165/KH-UBND và Quy chế này. Chỉ những bài được xác định “Đạt” tại bước sàng lọc mới được đưa vào chấm vòng Sơ loại.

Với bài dự thi có sản phẩm, phần mềm, mô hình, video clip, Ban Giám khảo xem xét đồng thời nội dung mô tả và sản phẩm thực tế để đánh giá tính mới, khả năng áp dụng, tính khả thi, hiệu quả. Trường hợp Ban Tổ chức tổ chức thuyết trình, Ban Giám khảo thực hiện đánh giá theo nội dung và yêu cầu được Ban Tổ chức thông báo trước, không làm thay đổi nguyên tắc thang điểm 100.

Căn cứ kết quả chấm Sơ loại, Ban Giám khảo chọn 20 bài dự thi có tổng điểm cao nhất đề xuất Ban Tổ chức quyết định xét giải. Trong đó, 10 bài được đề xuất xét giải Triển vọng, 4 bài xét giải Khuyến khích, 6 bài có điểm cao nhất được chọn vào vòng Chung khảo để tiếp tục chấm điểm, xếp hạng, xét trao giải Nhất, Nhì, Ba. 6 bài dự thi vào Chung khảo không đồng thời thuộc nhóm bài dự thi đề xuất xét giải Khuyến khích hoặc giải Triển vọng.

Ban Tổ chức lưu ý, trường hợp các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau, ưu tiên bài có tổng điểm tiêu chí “Khả năng áp dụng” và “Tính khả thi, tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được” cao hơn; nếu vẫn bằng nhau, ưu tiên bài có điểm tiêu chí “Mô tả ý tưởng, giải pháp mới” cao hơn. Nếu sau khi áp dụng các tiêu chí ưu tiên nêu trên vẫn bằng điểm, Ban Giám khảo thảo luận đề xuất phương án xếp hạng, xét giải và báo cáo Ban Tổ chức quyết định.

Bên cạnh đó, Quyết định này nêu rõ, vòng Chung khảo gồm 2 phần thi, tổng số 100 điểm: Phần thi I - giới thiệu nội dung ý tưởng, giải pháp CCHC (80 điểm; thời gian tối đa 15 phút cho mỗi bài dự thi/đội thi); Phần thi II - trả lời câu hỏi (20 điểm; mỗi bài dự thi/đội thi cử 1 thành viên đại diện trả lời 1 câu hỏi, thời gian trả lời tối đa 5 phút).

Căn cứ kết quả chấm Sơ loại và Chung khảo, Ban Giám khảo tổng hợp kết quả, lập danh sách xếp hạng và đề xuất Ban Tổ chức quyết định trao giải cá nhân theo cơ cấu: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba (xét trong số 6 bài dự thi được chọn tham gia vòng Chung khảo, căn cứ kết quả chấm Chung khảo theo quy định), 4 giải Khuyến khích, 10 giải Triển vọng (xét trong số 14 bài dự thi còn lại thuộc nhóm 20 bài dự thi được lựa chọn từ vòng Sơ loại theo quy định tại Quy chế này, căn cứ kết quả chấm Sơ loại và xếp hạng từ cao xuống thấp).

Cùng đó, giải tập thể gồm 5 giải theo cơ cấu: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Việc xét giải căn cứ mức độ triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tính sâu rộng, sáng tạo trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi; số lượng, chất lượng bài dự thi.