Hà Nội ban hành kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (giai đoạn 2026 - 2035)

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới.