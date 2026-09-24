Hà Nội ban hành kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (giai đoạn 2026 - 2035)
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp" giai đoạn 2026 - 2035. Đây được xem là bước đi chiến lược mang tầm nhìn dài hạn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, đồng bộ và lấy người học làm trung tâm trong toàn ngành giáo dục Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ban-hanh-ke-hoach-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-giai-doan-2026-2035-1757952.html