Hà Nội ban hành giá trông giữ xe mới, cao nhất bao nhiêu?

Theo Quyết định số 5794/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giá trông giữ ô tô tại Hà Nội được phân chia theo khu vực

Đối với ô tô, mức giá được phân chia theo khu vực và nhóm phương tiện, căn cứ vào số chỗ ngồi hoặc tải trọng xe. Các khu vực được xác định theo phạm vi các tuyến đường thuộc Vành đai I, Vành đai II, Vành đai III, Vành đai IV và những khu vực còn lại.

Tại khu vực đô thị lõi thuộc nhóm tuyến phố cần hạn chế trong phạm vi Vành đai I, gồm các tuyến Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ, bảng giá quy định mức trông giữ ô tô theo lượt là 50.000 đồng/60 phút đối với xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; 60.000 đồng/60 phút đối với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn.

Đối với các tuyến đường, phố còn lại trong Vành đai I và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ theo lượt được quy định ở mức 45.000 đồng/60 phút với xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; 50.000 đồng với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn; 60.000 đồng với xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn; 70.000 đồng với xe từ 40 chỗ ngồi trở lên.

Như vậy, mức 70.000 đồng/60 phút là mức cao nhất trong bảng giá trông giữ ô tô theo lượt, áp dụng đối với xe từ 40 chỗ ngồi trở lên tại nhóm tuyến đường, phố nêu trên. Mức giá này không phải mức thu chung cho tất cả ô tô hoặc mọi điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố.

Đối với các khu vực còn lại, mức giá trông giữ ô tô theo lượt giảm dần theo phạm vi vành đai. Cụ thể, tại khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II và trên Vành đai II, mức thu lần lượt là 35.000 đồng, 40.000 đồng, 40.000 đồng và 40.000 đồng/60 phút theo bốn nhóm phương tiện trong bảng giá.

Tại khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III và trên Vành đai III, mức giá tương ứng là 25.000 đồng, 30.000 đồng, 30.000 đồng và 30.000 đồng/60 phút. Với khu vực từ Vành đai III đến Vành đai IV, trên Vành đai IV và các khu vực còn lại, mức thu lần lượt là 20.000 đồng, 23.000 đồng, 30.000 đồng và 34.000 đồng/60 phút.

UBND TP Hà Nội ban hành giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. (Nguồn UBND TP Hà Nội)

Ngoài hình thức tính theo lượt, bảng giá còn quy định mức thu theo tháng đối với xe hợp đồng, gồm ba hình thức: gửi ban ngày, gửi cả ngày và đêm, gửi ban đêm. Mức thu phụ thuộc vào khu vực và nhóm phương tiện.

Chẳng hạn, tại khu vực từ Vành đai III đến Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá gửi ô tô hợp đồng ban ngày dao động từ 1,5 triệu đến 2,06 triệu đồng/tháng; gửi cả ngày và đêm từ 2 triệu đến 2,66 triệu đồng/tháng; gửi ban đêm từ 1 triệu đến 1,33 triệu đồng/tháng.

Giá trông giữ xe máy theo lượt và theo tháng

Đối với xe đạp, xe máy, quyết định quy định mức giá theo lượt và theo tháng tại các khu vực sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Tại các tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi trong Vành đai I, mức giá trông giữ xe máy ban ngày là 10.000 đồng/lượt, ban đêm là 15.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 25.000 đồng/lượt. Giá gửi xe theo tháng được quy định ở mức 250.000 đồng.

Tại các tuyến đường, phố còn lại, trừ khu vực hạn chế nêu trên, mức thu ban ngày là 10.000 đồng/lượt, ban đêm 15.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm 25.000 đồng/lượt. Giá gửi xe theo tháng là 200.000 đồng.

Như vậy, theo bảng giá được ban hành, mức gửi xe máy theo tháng tại khu vực đô thị lõi thuộc nhóm tuyến phố cần hạn chế cao hơn 50.000 đồng so với các tuyến đường, phố còn lại. Mức giá này áp dụng trong phạm vi dịch vụ trông giữ xe sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quyết định.