Hà Nội ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

Theo Quyết định, Điều lệ gồm 6 chương, 32 điều, quy định về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Theo Điều lệ, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc và các thành viên.

Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện hoạt động cho vay vốn từ nguồn vốn hoạt động. Đối tượng, điều kiện, thời hạn cho vay thực hiện theo Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP; lãi suất cho vay thực hiện theo Điều 25; giới hạn cho vay thực hiện theo Điều 29 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

Điều lệ cũng quy định cụ thể thẩm quyền quyết định cho vay. Theo đó, Tổng Giám đốc Quỹ quyết định đối với dự án cho vay có giá trị không quá 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định cho vay.

Hội đồng quản lý quyết định đối với các dự án cho vay có giá trị trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định cho vay.

Đối với dự án cho vay có giá trị lớn hơn 15% vốn chủ sở hữu, UBND thành phố quyết định, đồng thời phải bảo đảm đáp ứng quy định về giới hạn cho vay tại Điều 29 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

Tùy từng dự án, Quỹ Đầu tư phát triển xem xét, lựa chọn một, một số hoặc tất cả các biện pháp bảo đảm tiền vay, gồm: Cầm cố, thế chấp tài sản của chủ đầu tư hoặc bên thứ ba; thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của dự án vay vốn; bảo lãnh vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức có chức năng bảo lãnh tín dụng; các biện pháp bảo đảm tiền vay khác phù hợp quy định pháp luật.

Trường hợp cho vay không có hoặc không đủ bảo đảm tiền vay do UBND thành phố quyết định. Quỹ Đầu tư phát triển được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại Quy chế cho vay, Quy chế xử lý rủi ro cho vay của Quỹ.

Theo Điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện hoạt động đầu tư từ nguồn vốn hoạt động bằng các hình thức: Đầu tư theo hợp đồng đối tác công tư (PPP), hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC); đầu tư thực hiện dự án đầu tư; đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Quỹ được huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm khả năng trả nợ. Việc huy động vốn phải được lập thành phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó nêu cụ thể mục đích sử dụng vốn và nguồn trả nợ khi đến hạn.

Điều lệ đồng thời quy định trách nhiệm của Quỹ Đầu tư phát triển trong quá trình hoạt động. Quỹ phải tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Quỹ có trách nhiệm bảo toàn, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm an toàn vốn và tài sản theo Điều 39 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP; thực hiện đầu tư, cho vay theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay do UBND thành phố ban hành.

Đồng thời, Quỹ phải thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản vốn đã huy động từ các tổ chức theo quy định của pháp luật; tuân thủ chế độ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, báo cáo, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Thông tư số 86/2021/TT-BTC và Điều lệ.

Quỹ Đầu tư phát triển chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; cung cấp số liệu, công bố công khai tình hình tài chính theo quy định. Đồng thời, Quỹ thực hiện việc nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước theo quyết định của UBND thành phố.