Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh, 18 loại cây không được phép trồng

Theo danh mục được công bố, các loại cây được phép trồng được lựa chọn theo những tiêu chí về khả năng tạo bóng mát, chống chịu gió bão và giá trị thẩm mỹ, nhằm phát triển hệ thống cây xanh đô thị đồng bộ.

Đối với nhóm cây bóng mát chủ đạo, thành phố ưu tiên các loại cây thân gỗ lớn, có rễ cọc ăn sâu, tán rộng và có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái, sang lẻ...

Hàng cây trên phố Trần Hưng Đạo.

Để tạo điểm nhấn cảnh quan và màu sắc theo mùa cho đường phố, danh mục còn có nhiều loại cây có hoa đẹp như ban trắng, ban tím, bằng lăng, phong linh, chuông vàng, kèn hồng, muồng hoàng yến và phượng vĩ. Bên cạnh đó, các loại cây có hương thơm như ngọc lan, hoàng lan, giáng hương cũng được đưa vào danh mục.

Đối với các khu vực đầm lầy, ven hồ, thành phố quy định danh mục 18 loài cây ngập nước và bán ngập, trong đó có bụt mọc, gáo trắng, sanh, si, lộc vừng, sen và súng. Việc trồng các loại thực vật này nhằm góp phần cải thiện cảnh quan, hỗ trợ chất lượng môi trường nước và tăng cường đa dạng sinh học.

Đáng chú ý, danh mục 18 loại cây không được phép trồng bao gồm các loại cây có độc tố như trúc đào, thông thiên, bã đậu, bồ hòn, mã tiền, tỏi độc, ô đầu, cô ca cảnh; các loại cây có gai sắc nhọn như bồ kết, me keo, xirô, sưng Nam Bộ; cùng những loài cây có cành giòn, dễ gãy đổ hoặc có quả rụng gây mất vệ sinh môi trường như trứng cá, dướng, dâu da, cao su, bông gòn và lòng mức.

Bên cạnh việc quy định danh mục cây được phép và không được phép trồng, quy định cũng siết chặt các hành vi xâm hại hệ thống cây xanh đô thị. Các hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc, đục khoét, đóng đinh, lột vỏ thân cây hoặc đổ chất độc hại vào gốc cây khi chưa được phép đều bị nghiêm cấm. Việc treo biển quảng cáo, biển hiệu hoặc giăng đèn trang trí gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cũng thuộc nhóm hành vi cần được kiểm soát, xử lý theo quy định.

Đối với cây xanh trồng mới tại các không gian công cộng, quy định đặt ra những yêu cầu cụ thể về chất lượng và kích thước. Cây bóng mát phải có nguồn gốc rõ ràng, không sâu bệnh. Cây tiểu mộc phải đạt chiều cao tối thiểu 3 m, đường kính thân 6 cm; cây đại mộc phải cao ít nhất 5 m, đường kính thân từ 10 cm trở lên.

Việc bố trí cây xanh cũng phải bảo đảm khoảng cách với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, không che khuất biển báo giao thông hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Đối với các dự án xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm thiết lập hàng rào bảo vệ cây xanh hiện hữu trong phạm vi công trường. Vùng an toàn của rễ cây được xác định theo bán kính gấp 8-10 lần đường kính thân cây, nhằm bảo vệ không gian sinh trưởng của cây và hạn chế tác động từ máy móc, hoạt động thi công.