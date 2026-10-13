Hà Nội ban hành danh mục dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung: Hạn chế khai báo lại thông tin

Ngày 12/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung của Thành phố, quy định phạm vi dữ liệu, cơ quan quản lý và trách nhiệm kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các đơn vị.

Theo quyết định, hai danh mục được ban hành kèm theo gồm Danh mục dữ liệu mở tại Phụ lục 01 và Danh mục dữ liệu dùng chung tại Phụ lục 02, với các yêu cầu cụ thể về quản lý, cung cấp và sử dụng dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Việc ban hành Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung nhằm thống nhất phạm vi dữ liệu được chia sẻ, khai thác, sử dụng chung và dữ liệu được công bố mở thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Đồng thời, danh mục xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Qua đó, Hà Nội hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu, hạn chế việc thu thập hoặc yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có. Đây cũng là cơ sở phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp và phát triển chính quyền số của Thành phố.

Đối với dữ liệu mở, danh mục quy định tên tập dữ liệu, nội dung mô tả, thời điểm cung cấp lần đầu, tần suất cập nhật và định dạng cung cấp. Các dữ liệu được phân loại theo cơ quan quản lý, bao phủ nhiều lĩnh vực, trong đó có công thương, khoa học và công nghệ cùng các lĩnh vực quản lý nhà nước khác.

Trong lĩnh vực công thương, danh mục dữ liệu mở có thông tin về chợ, cụm công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và doanh nghiệp công nghiệp. Với lĩnh vực khoa học và công nghệ, dữ liệu bao gồm hoạt động chứng nhận, thử nghiệm, giám định, công bố hợp chuẩn, hợp quy và danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bưu chính.

Tần suất cung cấp được quy định theo đặc điểm của từng tập dữ liệu. Một số dữ liệu được cập nhật thường xuyên khi phát sinh thay đổi, trong khi các nhóm khác được cung cấp định kỳ theo tháng hoặc quý. Nhiều mục dữ liệu sử dụng định dạng API/JSON để cung cấp và khai thác thông tin.

Đối với dữ liệu dùng chung, danh mục tại Phụ lục 02 xác định tên dữ liệu, đơn vị chủ trì và mục đích sử dụng. Các nhóm dữ liệu được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, theo dõi tình hình, tổng hợp thông tin và hỗ trợ điều hành của Thành phố.

Các lĩnh vực được đề cập gồm xăng dầu, than, thương mại điện tử, cụm công nghiệp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư công, thu - chi ngân sách, tài sản công và tình hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, danh mục còn bao gồm dữ liệu thuộc các lĩnh vực nội vụ, y tế, giáo dục, xây dựng, tư pháp, văn hóa, du lịch, tài nguyên và môi trường.

Mục đích khai thác được xác định cụ thể theo từng nhóm dữ liệu. Chẳng hạn, dữ liệu thương mại điện tử phục vụ theo dõi sự phát triển của kinh tế số; dữ liệu đầu tư công hỗ trợ giám sát tiến độ giải ngân; dữ liệu quy hoạch xây dựng phục vụ cung cấp thông tin quy hoạch, hỗ trợ hoạt động đầu tư và cấp phép xây dựng.

Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu về dịch bệnh truyền nhiễm được sử dụng để phục vụ cảnh báo sớm, đồng thời hỗ trợ điều phối nguồn lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc xác định đơn vị chủ trì và mục đích sử dụng đối với từng nhóm dữ liệu là cơ sở để các cơ quan phối hợp khai thác thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Theo quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu theo các danh mục đã ban hành.

Sở cũng có trách nhiệm quản lý, vận hành Cổng dữ liệu thành phố Hà Nội, tổ chức cung cấp dữ liệu mở của các đơn vị trên hệ thống. Đồng thời, cơ quan này thực hiện đánh giá chất lượng dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung khi kết nối, chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP), Kho dữ liệu tập trung của Thành phố và Cổng dữ liệu Thành phố theo quy định.

Để bảo đảm danh mục phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm định kỳ sáu tháng một lần, trước ngày 30/6 và 30/12 hằng năm, tổng hợp, rà soát đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, Sở tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định cập nhật danh mục.

Các cơ quan, đơn vị quản lý dữ liệu có trách nhiệm khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở phải tuân thủ quy định pháp luật, trong đó có Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 3/7/2025 của Chính phủ.

Các đơn vị cũng phải tổ chức rà soát danh mục dữ liệu sáu tháng một lần, trước ngày 20/6 và 20/12 hằng năm. Nội dung rà soát bao gồm đề xuất bổ sung dữ liệu mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các mục dữ liệu hiện có. Kết quả rà soát được gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét cập nhật theo quy định.

Việc ban hành hai danh mục nhằm xác định rõ phạm vi dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung và trách nhiệm của từng cơ quan trong quản lý, cung cấp, kết nối, chia sẻ, cập nhật dữ liệu. Đây là cơ sở để tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và phát triển chính quyền số tại Hà Nội.