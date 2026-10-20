Hà Nội ban hành danh mục cây xanh mới, hoa sữa có bị cấm trồng?

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10/2026, trong đó quy định cụ thể danh mục các loài cây được trồng trên đường phố, khu vực công cộng và những loài cây bị cấm trồng.

Đáng chú ý, trong danh mục 33 loài cây xanh được trồng trên đường phố và khu vực công cộng, không có tên cây hoa sữa, loài cây từ lâu gắn liền với cảnh quan và ký ức về mùa thu Hà Nội.

Tuy nhiên, hoa sữa cũng không nằm trong danh mục 18 loài cây bị cấm trồng. Điều này đồng nghĩa việc không có tên trong danh mục cây trồng trên đường phố không phải là căn cứ để kết luận Hà Nội cấm cây hoa sữa hoặc yêu cầu loại bỏ toàn bộ những cây đã trồng.

Theo quy định, cây xanh trồng trên đường phố và các khu vực công cộng phải đáp ứng những yêu cầu về an toàn, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Trong đó, cây không được tiết ra chất độc hại, hoa quả không gây mùi khó chịu, không dễ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện.

Các loài cây được lựa chọn phải có khả năng chịu gió bão, thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có tán cân đối, thân thẳng, phân cành cao, bộ rễ phù hợp và ít sâu bệnh.

Danh mục 33 loài cây được trồng gồm nhiều loại cây quen thuộc như sấu, bằng lăng, phượng vĩ, lộc vừng, sao đen, nhội, long não, ngọc lan, sưa đỏ, giáng hương, hoàng lan, kèn hồng, chuông vàng, ban trắng, ban tím, muồng hoàng yến, phong linh và xoài.

Đối với các loài cây chưa có trong danh mục, thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn để bổ sung khi phù hợp. Riêng các loài cây du nhập từ nước ngoài phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được cơ quan chuyên môn cho ý kiến trước khi trồng thử nghiệm.

Cùng với việc xác định các loài cây được trồng trên đường phố, Hà Nội ban hành danh mục 18 loài cây cấm trồng trên địa bàn thành phố.

Trong số này có các loài quen thuộc như bồ hòn, bồ kết, cao su, bông gòn, mã tiền, me keo, trúc đào, thông thiên, trứng cá và dâu da.

Theo phụ lục ban hành kèm quyết định, việc cấm trồng xuất phát từ những đặc điểm có thể ảnh hưởng đến an toàn và môi trường như cây chứa độc tố, thân nhiều gai, cành nhánh giòn dễ gãy hoặc quả, hạt phát tán gây mất vệ sinh.

Đối với cây xanh hiện hữu thuộc danh mục cấm trồng hoặc không còn phù hợp với tính chất, vị trí và cảnh quan đô thị, cơ quan quản lý có trách nhiệm lập kế hoạch từng bước loại bỏ, trồng thay thế để bảo đảm an toàn.

Riêng cây xanh trong công viên, vườn hoa và các không gian xanh khác, quy định không giới hạn chủng loại như đối với cây trồng trên đường phố, ngoại trừ các loài thuộc danh mục cấm trồng.

Trước đó, ngày 15/9, Hà Nội đã phê duyệt Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, Hà Nội có hơn 1.000 tuyến phố với nhiều chủng loại cây, được định hướng phát triển theo 6 nhóm tuyến đường đặc trưng, phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa và cảnh quan đô thị.

Tại khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm, những tuyến phố giàu giá trị lịch sử như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ ưu tiên bảo tồn và phát triển các loài cây bóng mát lâu năm như sấu, nhội, thàn mát, quếch và sao đen.

Khu vực quanh Hồ Gươm tiếp tục ưu tiên các loài cây gắn với cảnh quan hồ nước như lộc vừng, sấu và bằng lăng. Đường Thanh Niên được định hướng trồng phượng vĩ và ban trắng, kết hợp cây bụi, hoa trang trí để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, thành phố định hướng duy trì cây sấu và nhội. Riêng phố Nguyễn Du, nơi lâu nay được nhiều người biết đến với những hàng hoa sữa, đề án xác định cây sao đen là loài cây đặc trưng, tạo bóng mát và cảnh quan bền vững.

Đối với các trục giao thông lớn như Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long và Nguyễn Trãi, thành phố ưu tiên các loài cây có tán rộng, hình dáng đẹp như giáng hương, long não, dầu rái và lát hoa.

Việc lựa chọn cây xanh theo đặc trưng từng tuyến phố nhằm xây dựng hệ thống cây xanh đa tầng, đa tán, góp phần cải thiện môi trường sống, bảo đảm an toàn và gìn giữ bản sắc cảnh quan Thủ đô.