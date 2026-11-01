Hà Nội ban hành bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc của người dân

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp thông tin phục vụ xây dựng, điều chỉnh chính sách nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.

Niềm vui và nụ cười của người dân là một trong những thước đo ý nghĩa về chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 30-10-2026, thành phố triển khai bộ tiêu chí nhằm đánh giá kết quả phát triển từ góc nhìn của người dân. Thông qua khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ, cảm nhận về sự an toàn, niềm tin và chất lượng cuộc sống.

Việc đo lường hướng tới chuyển trọng tâm từ “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”. Các cơ quan Nhà nước sẽ sử dụng kết quả khảo sát kết hợp với số liệu thống kê và các chỉ báo khách quan để nghiên cứu, xây dựng, theo dõi và đánh giá chính sách.

Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung, mỗi nhóm có 10 tiêu chí. 5 nhóm bao quát đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi; văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Các câu hỏi gắn với trải nghiệm hằng ngày của người dân. Người trả lời sẽ đánh giá khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định của việc làm, mức độ thuận tiện khi khám chữa bệnh, chất lượng môi trường, việc đi lại và khả năng tiếp cận không gian công cộng. Người dân cũng đánh giá mức độ chính quyền lắng nghe, phản hồi và xử lý kiến nghị.

Thành phố tổ chức khảo sát trực tiếp trong quý IV hằng năm tại 126 xã, phường. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang cư trú trên địa bàn Hà Nội. Người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư đã cư trú từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát khi đáp ứng điều kiện theo phương án hằng năm.

Năm 2026, thành phố dự kiến thu thập 8.860 phiếu hoàn thành. Cơ quan thực hiện sẽ phân bổ mẫu theo dân số, lựa chọn thôn, tổ dân phố, sau đó chọn ngẫu nhiên hộ hoặc địa chỉ cư trú và một người trưởng thành trong hộ. Người được chọn trả lời theo trải nghiệm của bản thân; chủ hộ không trả lời thay và điều tra viên không gợi ý, định hướng.

Đối với mỗi tiêu chí, người dân lựa chọn một trong 5 mức đánh giá từ thấp đến cao. Cơ quan chuyên môn sẽ quy đổi các câu trả lời sang thang điểm 10, tổng hợp điểm từng tiêu chí, từng nhóm nội dung và chỉ số chung. Điểm càng cao thể hiện cảm nhận của người dân càng tích cực. Quá trình tổng hợp có điều chỉnh trọng số để kết quả phản ánh phù hợp cơ cấu dân số thực tế.

Thành phố đồng thời tiếp nhận phản hồi tự nguyện trên iHanoi hoặc các nền tảng chính thức khác. Cơ quan thực hiện sẽ báo cáo riêng nguồn dữ liệu này để theo dõi xu hướng, phát hiện vấn đề và hỗ trợ phân tích, không cộng trực tiếp vào mẫu tính chỉ số chính thức.

Thành phố Hà Nội dự kiến công bố kết quả hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3. Các kết quả sẽ phục vụ việc đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sống và hạnh phúc của người dân Thủ đô.