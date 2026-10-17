Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Theo Bộ chỉ số được phê duyệt, việc đánh giá DCCI được thực hiện đối với 13 sở, ban, ngành tại Hà Nội gồm 11 ban, sở, ngành trực thuộc thành phố và 2 cơ quan ngành dọc, cùng 126 ủy ban nhân dân xã, phường. Đối tượng tham gia khảo sát là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở trải nghiệm thực tế trong quá trình giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính và tương tác với các cơ quan được đánh giá.

Bộ chỉ số DCCI gồm hai nhóm đánh giá tương ứng với khối sở, ban, ngành và khối địa phương. Nội dung đánh giá tập trung vào ba trụ cột: mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh; mức độ bảo đảm tính bình đẳng, thông thoáng và an toàn của môi trường kinh doanh; vai trò kiến tạo và động lực phát triển bền vững của chính quyền.

Các nội dung được xem xét bao gồm chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận thông tin, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, chi phí không chính thức, mức độ bình đẳng trong tiếp cận chính sách, hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Đáng chú ý, kết quả DCCI được tính toán trên cơ sở điều tra xã hội học. Dữ liệu hành chính và thông tin quản lý nhà nước chỉ được sử dụng để tham khảo, đối chiếu, kiểm chứng và giải thích kết quả, không làm thay đổi điểm số đánh giá. Kết quả được phân loại thành 5 mức: Rất tốt, tốt, khá, trung bình và kém, theo thang điểm từ 0 đến 100.

Việc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó khảo sát trực tuyến được định hướng trở thành phương thức thu thập thông tin chủ yếu trong những năm tiếp theo. Quá trình khảo sát phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, bảo mật thông tin; các cơ quan được đánh giá không được can thiệp vào nội dung trả lời hoặc tiếp cận câu trả lời riêng lẻ của đối tượng khảo sát.

Theo quyết định, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội là cơ quan chủ trì tổ chức đánh giá DCCI, xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, tổ chức khảo sát, xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND Thành phố công bố kết quả đánh giá.

Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp, cập nhật dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý để phục vụ khảo sát DCCI. Đồng thời, Sở phối hợp theo dõi, phân tích kết quả đánh giá, làm cơ sở tham mưu, đề xuất các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hằng năm, báo cáo UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ban, sở, ngành và ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ triển khai khảo sát, tiếp nhận kết quả đánh giá và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Quyết định số 5792/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2026, thay thế Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Bộ chỉ số và mẫu phiếu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp ban, sở, ngành và quận, huyện, thị xã (DDCI) trước đây.