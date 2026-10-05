Hà Nội ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, tăng tốc cụ thể hóa Luật Thủ đô

Tại Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Công Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, trong quý III/2026, Hà Nội tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với triển khai Luật Thủ đô và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quý III, Hà Nội đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 68 nghị quyết của HĐND Thành phố và 59 quyết định của UBND Thành phố.

Các văn bản tập trung cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; huy động nguồn lực cho phát triển, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực đất đai, đô thị và quản lý nguồn lực, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố; Quyết định số 112/2026/QĐ-UBND ngày 16/8/2026 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp; quản lý hạ tầng, công nghệ, phương tiện hoạt động trong các không gian này.

Một điểm đáng chú ý trong hệ thống chính sách được ban hành trong quý III là nhóm quy định liên quan đến chính quyền số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, bao gồm: Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND quy định về bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và biện pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước.

Tiếp đó là Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND quy định phương thức quản trị tiên tiến dựa trên dữ liệu số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu; Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030.

Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND quy định khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Thành phố; Quyết định số 125/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: BTC

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, một trọng tâm lớn hiện nay là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai Luật Thủ đô.

Đến nay, HĐND Thành phố đã ban hành 60/64 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND Thành phố đã ban hành 16/26 quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô. Các cơ quan đang tiếp tục hoàn thiện những văn bản còn lại theo tiến độ được giao.

Các nhóm chính sách đang được tập trung hoàn thiện gồm thu hút nhà đầu tư chiến lược; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển khu công nghệ cao; khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp; phát triển kinh tế ban đêm; nguồn nhân lực chất lượng cao; văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội.

Thành phố cũng đang hoàn thiện các quy định về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; quản lý, khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý ngân sách nhà nước; lệ phí đăng ký kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và giải quyết một số vướng mắc về đất đai.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội tiếp tục xây dựng quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Thành phố đang xây dựng Bộ quy tắc chuẩn mực về quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Hà Nội, từng bước hình thành các nguyên tắc, chuẩn mực phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ mới.

Ở lĩnh vực đô thị, Hà Nội đang xây dựng các quy định phục vụ cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; trình tự, thủ tục thực hiện dự án và biện pháp cưỡng chế di dời phục vụ dự án; chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở; tạo lập, quản lý, khai thác nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Trong giáo dục, Thành phố nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; đồng thời xây dựng các quy định về học phí, dịch vụ giáo dục chất lượng cao và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các cấp học.

Các chính sách về khám, chữa bệnh, trợ giúp xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, nước sạch, chất thải rắn y tế, công viên, cây xanh, mặt nước, chiếu sáng đô thị và bảo vệ môi trường cũng đang tiếp tục được hoàn thiện.

Theo định hướng thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản còn lại để triển khai đầy đủ Luật Thủ đô; đồng thời rà soát hệ thống văn bản nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp thực tiễn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm tính khả thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị, qua đó đưa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô vào thực tiễn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp./.