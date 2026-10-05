Hà Nội: Bám công trường, gỡ điểm nghẽn để tăng tốc các tuyến Vành đai

Vành đai 1 tiếp tục hoàn thiện, tăng tốc hai cầu vượt

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương bám sát công trường, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án giao thông trên địa bàn.

Chiều 5/10, ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, gồm đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ; và đường Vành đai 2,5.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội - chủ đầu tư dự án, đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được UBND TP Hà Nội thông xe kỹ thuật ngày 28/8/2026.

Từ đó đến nay, đơn vị thi công tiếp tục thực hiện các phần việc theo kế hoạch. Đáng chú ý, phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến đường Nguyễn Chí Thanh đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường; hiện đang hoàn thiện sơn kẻ đường, tổ chức giao thông, lắp đặt biển báo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đang tập trung thi công 2 cầu vượt tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Trước tiến độ này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể những hạng mục đã hoàn thành và những nội dung còn phải bổ sung; đồng thời rà soát toàn tuyến, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu phương án tổ chức giao thông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Xây dựng để thực hiện bàn giao, nghiệm thu.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các phường liên quan phối hợp giải tỏa phương tiện dừng, đỗ trên tuyến, bảo đảm cảnh quan, trật tự và văn minh đô thị.

Vành đai 2,5 bước vào giai đoạn nước rút

Đối với tuyến Vành đai 2,5, các dự án thành phần đang được triển khai trên nhiều đoạn tuyến. Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công đồng bộ, tránh tình trạng mặt bằng có đến đâu nhưng triển khai chậm đến đó.

Theo ghi nhận tại một số công trường Vành đai 2,5, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời. Một số hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước, vỉa hè và mặt đường được triển khai song song nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Các đoạn tuyến Vành đai 2,5 hiện cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10/2026.

Cầu vượt trên đường Vành đai 1 đang chạy nước rút để về đích theo cam kết của nhà thầu.

Kiểm đếm tiến độ, gắn trách nhiệm từng đơn vị

Liên quan dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường Ô Chợ Dừa tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10/10/2026.

Phường được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thành việc phê duyệt dự án, báo cáo UBND thành phố, bảo đảm khi có mặt bằng là triển khai dự án ngay, không để chậm trễ.

Đồng thời, việc bố trí tái định cư phải được thực hiện công khai, rõ ràng về nguyên tắc, diện tích và phương án bố trí cho người dân. Các cơ quan chức năng phải phối hợp, hướng dẫn để phường có căn cứ thực hiện.

Đối với khu tái định cư phục vụ các hộ dân liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Thượng Cát báo cáo cụ thể kế hoạch, tiến độ tổ chức thi công từng hạng mục từ nay đến ngày 31/12. Phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể để giám sát và thực hiện đúng cam kết.

Chỉ đạo chung về tiến độ các dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công.

Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo thành phố để xem xét, xử lý kịp thời, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Tiến độ thực hiện phải được kiểm đếm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Trước đó, trong các cuộc kiểm tra những dự án đường vành đai trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành bám sát thực địa; khi phát sinh khó khăn, vướng mắc phải báo cáo trực tiếp để thành phố kịp thời chỉ đạo, xử lý. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, tạo nguồn lực để nhà thầu tiếp tục thi công. Việc tập trung hoàn thiện Vành đai 1 và Vành đai 2,5 được kỳ vọng tạo thêm các trục giao thông kết nối, góp phần phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực ùn tắc khu vực nội đô và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, các đơn vị phải tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.