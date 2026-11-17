Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Bắc Ninh vừa truy tố nhiều bị can về các tội Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác, Môi giới hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước.

Đặt biệt, trong số các bị can kể trên, bác sĩ Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và tội Giả mạo trong công tác. Cáo buộc thể hiện, từ năm 2021- 2025, ông Huấn trực tiếp tham gia và chỉ đạo Lã Đức Mạnh (điều dưỡng), Đặng Việt Phong (bác sĩ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên) tạo lập các hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Trong đó, Mạnh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa người có nhu cầu đi làm các thủ tục để lập hồ sơ giả, trực tiếp viết và ký giả nội dung phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi...

Qua rà soát hệ thống dữ liệu điện tử (EHC) của Bệnh viện Phổi Hà Nội, bệnh viện có thông tin về thời gian đến khám, ra viện của 114 trường hợp do ông Hoàng Văn Huấn kết luận mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc. Nhưng trên hệ thống sổ sách theo dõi người bệnh điều trị tại Khoa Cấp cứu và Hội sức tích cực, Khoa Nội II không có tài liệu thể hiện 114 trường hợp này được tiếp nhận, điều trị lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Ông Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị cáo buộc nhận hối lộ và có hành vi giả mạo trong công tác. Ảnh minh họa

Làm giả bệnh án cho tội phạm tham nhũng và ma túy

Theo cáo buộc, ngày 14/6/2024, Nguyễn Hồng Nhật bị TAND quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội xử phạt 4 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 29/10/2024, TAND huyện Mai Châu (cũ), tỉnh Hòa Bình (nay là TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Nhật.

Thời điểm đó, do chưa muốn đi chấp hành án phạt tù, Nhật đặt nhờ một người tên Hậu giúp để được hoãn chấp hành án. Hậu cho Nhật biết muốn được hoãn chấp hành án phải làm hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi, chi phí 80 triệu đồng.

Nhật đồng ý, đưa cho Hậu số tiền trên và được hướng dẫn đến Bệnh viện phối Hà Nội để làm bệnh án lao phổi giả. Tháng 9/2024, Nhật đến Bệnh viện phổi Hà Nội, được Lã Đức Mạnh đưa đi làm các thủ tục để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau khi được nhận bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện bị mắc bệnh lao phối nặng, Nhật làm đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, kèm theo bản sao hồ sơ bệnh án và gửi đến TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 8/11/2024, TAND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù đối với Nhật, thời hạn 12 tháng với lý do lao phổi kháng thuốc.

Một trường hợp khác cũng dùng tiền “chạy bệnh án” để được hoãn chấp hành án là Lương Thùy Linh. Ngày 20/12/2024 Linh bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Ngày 4/3/2025, TAND tỉnh Thái Bình (nay là TAND tỉnh Hưng Yên) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Linh.

Do chưa muốn đi chấp hành án phạt tù, Linh nhờ người đàn ông tên Thắng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, chỉ biết làm việc trong ngành kiểm sát) tìm cách giúp hoãn chấp hành án. Người đàn ông này đã hướng dẫn Linh đến Bệnh viện phổi Hà Nội làm bệnh án để sử dụng làm căn cứ xin hoãn chấp hành án; đồng thời cho Linh số điện thoại của Lã Đức Mạnh để liên hệ.

Ngày 21/4/2025, Linh đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, được Mạnh đưa đi thực hiện các thủ tục tại Bệnh viện để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Sau đó, Linh nhận được bản sao hồ sơ bệnh án và tự làm đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, kèm theo bản sao hồ sơ bệnh án gửi TAND tỉnh Hưng Yên đề nghị hoãn thi hành án.

Ngày 19/5/2025, TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Linh, thời hạn 12 tháng với lý do bị bệnh lao phổi kháng thuốc.