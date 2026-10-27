Hà Nội - Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác công đoàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Sáng 27-10, tại Trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa tiếp Đoàn đại biểu Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) do ông Vương Hồng Binh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao đổi với ông Vương Hồng Binh, Phó Chủ tịch Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là mục tiêu chung mà hai tổ chức công đoàn hướng tới.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, hai bên có thể phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng số cho công nhân, người lao động; đồng thời thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bà Trần Thị Phương Hoa mong muốn hai bên tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: B.Duy

Khẳng định Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác hai bên được triển khai hiệu quả, bà Trần Thị Phương Hoa bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai thành phố, hai tổ chức ngày càng bền chặt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công đoàn và đối ngoại nhân dân.

Về phần mình, ông Vương Hồng Binh cho biết, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được duy trì hơn 30 năm, với nhiều hoạt động trao đổi đoàn và ký kết các văn bản hợp tác. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, đáp ứng yêu cầu mới trong hoạt động công đoàn.

Giới thiệu về hoạt động của Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh, ông Vương Hồng Binh cho biết, tổ chức hiện có khoảng 49.000 tổ chức công đoàn với hơn 7,3 triệu đoàn viên, hơn 154.000 cán bộ công đoàn.

Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh tập trung bảo vệ quyền lợi người lao động; quan tâm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, trong đó chú trọng phát huy vai trò nêu gương của những lao động tiêu biểu; tổ chức các hoạt động tôn vinh người thợ, bình chọn lao động xuất sắc.

Cùng với đó, Tổng Công hội đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có tay nghề cao và tổ chức các cuộc thi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật lành nghề...

Ông Vương Hồng Binh khẳng định, công đoàn là cầu nối quan trọng gắn kết người lao động, đồng thời là một bộ phận không thể thiếu trong giao lưu giữa hai thành phố, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai địa phương.

Ông Vương Hồng Binh mong muốn, hai bên tiếp tục duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa của hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh nói riêng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: B.Duy

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1995. Hằng năm, hai bên luân phiên cử đoàn đại biểu sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam tháng 10-2026, Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026-2031. Đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội; thăm, làm việc với Công đoàn phường Long Biên để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam.