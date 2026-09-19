Hà Nội: Ba giai đoạn xử lý vi phạm tại dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn thành phố.

Khu đô thị HH Linh Đàm. (Ảnh TA).

Theo kế hoạch, việc xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm minh, triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; trong đó kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế, phá dỡ đối với công trình, hạng mục công trình vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ rủi ro đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước.

Quá trình xử lý phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành thành phố và UBND các xã, phường liên quan; đồng thời tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và đặc biệt phải được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai theo Nghị quyết về cơ chế đặc thù.

Thành phố cũng nghiêm cấm mọi hành vi tham nhũng, trục lợi, nhũng nhiễu của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong quá trình triển khai.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện, chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm" và thực hiện trách nhiệm giải trình về tiến độ, kết quả thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo lộ trình gồm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung xin chủ trương và hoàn thiện cơ chế pháp lý đặc thù.

Thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Đảng ủy Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo về chủ trương, chính sách xử lý các tồn tại, vi phạm tại các công trình, dự án đầu tư thuộc Tập đoàn Mường Thanh. Nội dung này đã được thực hiện trong tháng 8/2026.

Trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trước ngày 30/9.

Đây được xác định là cơ sở pháp lý để thành phố triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với các dự án, công trình có tồn tại, vi phạm kéo dài.

Giai đoạn 2 sẽ được triển khai sau khi Nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng UBND các xã, phường có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp rà soát, tổng hợp toàn bộ số liệu về các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà tại các công trình, dự án đầu tư.

Mục tiêu là xác định chính xác và phân loại thành 2 nhóm: Các hạng mục, căn hộ, tòa nhà được phép tồn tại; các hạng mục, căn hộ, tòa nhà bắt buộc phải di dời hoặc phải phá dỡ.

Việc rà soát, phân loại dự kiến hoàn thành trong tháng 10-11/2026.

Cùng với đó, thành phố sẽ xác định giá đền bù đối với các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức định giá các căn hộ, tòa nhà phải di dời.

Đối với các dự án chưa có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan thực hiện.

Công tác xác định giá đền bù dự kiến hoàn thành trong tháng 11-12/2026. Năm 2027 sẽ hoàn tất di dời các căn hộ thuộc diện xử lý.

Giai đoạn 3 tập trung xử lý di dời, phá dỡ và đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án.

Sau khi có danh sách các căn hộ, tòa nhà phải di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo 2 nhóm giải pháp.

Nhóm thứ nhất, các căn hộ phải di dời sẽ được chuyển sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B do chủ đầu tư đang triển khai.

Đối với nhà ở xã hội thuộc phương án này, người dân không phải thực hiện việc bốc thăm, xác định đối tượng. Trong thời gian chờ chủ đầu tư xây dựng xong nhà ở tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, chủ đầu tư thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tại nơi khác.

Nhóm thứ hai, sau khi Sở Xây dựng hoặc Sở Tài chính xác định giá đền bù theo giá thị trường đối với các dự án có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, chủ đầu tư thống nhất với tổ chức, cá nhân về việc mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền từ việc chủ đầu tư mua lại căn hộ, chủ sở hữu được lựa chọn chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc chủ động mua nhà theo nhu cầu.

Toàn bộ việc xử lý di dời các căn hộ, tòa nhà theo kế hoạch được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Đối với các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà phải phá dỡ, trong quá trình di dời người dân, chủ đầu tư phải đồng thời xây dựng kế hoạch phá dỡ, bảo đảm có thể triển khai ngay sau khi việc di dời người dân hoàn tất.

Phương án phá dỡ phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn cho khu vực xung quanh và được trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chấp thuận trước khi triển khai.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức phá dỡ; UBND cấp xã và các sở, ngành thành phố liên quan phối hợp giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Tiến độ xử lý phá dỡ được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028.

Song song với công tác di dời, phá dỡ, chủ đầu tư/công ty phải chủ động phối hợp với các sở, ngành để khắc phục, hoàn thiện các thủ tục về chủ đầu tư, đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố và quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi thực hiện di dời, phá dỡ theo phương án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, chủ đầu tư/công ty có trách nhiệm xây dựng phương án thiết kế, đầu tư xây dựng để tái thiết, cải tạo, hoàn thiện các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà.

Các phương án phải bảo đảm mỹ quan đô thị, đồng thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống và thiết bị hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy; chủ đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Đối với những dự án chưa hoàn thành, chủ đầu tư/công ty phải chủ động xây dựng phương án hoàn thiện khối lượng còn lại, thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt đối với các công trình, hạng mục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Việc hoàn thiện phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan đô thị, khả năng dung nạp dân số, chỗ đỗ xe, trường học, công trình công cộng, cây xanh và các hạ tầng thiết yếu khác.

Toàn bộ nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục dự án, tái thiết, cải tạo, xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà và các dự án đầu tư được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028.