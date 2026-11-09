Hà Nội: Ba cầu vượt sông Hồng vượt tiến độ thi công

Kết quả này được ghi nhận trong báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, khi nhiều công trình giao thông trọng điểm khác vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Toàn cảnh Dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong tuần 44 và 45, tiến độ thi công 7 cầu vượt sông Hồng đang có sự phân hóa. Ba công trình gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đều có giá trị xây lắp thực hiện vượt kế hoạch theo hợp đồng và kế hoạch điều chỉnh, trong khi 4 dự án còn lại chưa đạt yêu cầu.

Dẫn đầu nhóm 7 cầu là dự án cầu Trần Hưng Đạo, với giá trị xây lắp đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng. Kết quả này cao hơn 4,3 điểm phần trăm so với kế hoạch điều chỉnh và 6,2 điểm phần trăm so với kế hoạch theo hợp đồng. So với kỳ báo cáo tuần 43, giá trị xây lắp của dự án tăng hơn 181 tỷ đồng.

Đây cũng là công trình có mức tăng giá trị thực hiện lớn nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng được Sở Xây dựng theo dõi. Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18 km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Theo tiến độ được giao, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Đến đầu tháng 11/2026, công trình đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính; 5 trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu duy trì khoảng 28 mũi thi công, tập trung triển khai hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối hai đầu cầu.

Về giải phóng mặt bằng, dự án đã được bàn giao 31,05 ha, đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cáp điện 22kV, 110kV, đường ống nước sạch, cây xanh và camera an ninh vẫn cần tiếp tục di dời để phục vụ thi công. Cùng ghi nhận tiến độ tích cực là hai dự án cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tại cầu Hồng Hà, giá trị xây lắp thực hiện đạt gần 2.126 tỷ đồng, tương đương 53,4%, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. So với tuần 43, giá trị xây lắp tăng khoảng 66 tỷ đồng. Đối với cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương đương 50,1%, vượt kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm. Giá trị thực hiện tăng khoảng 68 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

Liên quan đến tiến độ các dự án, theo Sở Xây dựng Hà Nội, cả hai dự án cầu Hồng Hà và Mễ Sở đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng. Công tác thi công đang được duy trì, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai những hạng mục tiếp theo. Cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở là hai công trình vượt sông quan trọng trên tuyến Vành đai 4, góp phần kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô. Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, bao gồm hai cầu này, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.

Trong khi đó, bốn dự án cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc vẫn có giá trị xây lắp thấp hơn kế hoạch điều chỉnh. Cụ thể, cầu Tứ Liên đạt 26,8%, cầu Ngọc Hồi đạt 26%, cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%. Sở Xây dựng Hà Nội xác định, những vướng mắc về mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật và địa điểm tiếp nhận đất đào dôi dư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ các công trình này.

Đáng chú ý, cầu Tứ Liên đã hoàn thành bàn giao diện tích mặt bằng theo kế hoạch nhưng vẫn vướng hai hộ dân tại ngõ 310 Nghi Tàm và tuyến điện 110kV chưa được di dời, ảnh hưởng đến thi công một số móng mố, trụ. Cầu Ngọc Hồi còn vướng 0,53 ha mặt bằng phía Hưng Yên, 17 ngôi mộ cùng hệ thống điện và cấp nước. Đối với cầu Vân Phúc, phần mặt bằng bổ sung chưa hoàn thành giải phóng là 1,48 ha. Những vướng mắc này khiến một số vị trí chưa thể tổ chức thi công đồng bộ, dù các nhà thầu vẫn duy trì nhân lực và thiết bị tại công trường.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Giao thông và Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận các nhà thầu cơ bản duy trì hoạt động thi công. Tuy nhiên, một số công trường chưa bố trí đầy đủ cầu rửa xe, rào chắn, biển cảnh báo và các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết những tồn tại về giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh di dời các công trình điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được đề nghị tăng cường nhân lực, máy móc, bổ sung mũi thi công, tập trung triển khai ngay tại những khu vực đã đủ điều kiện. Những khó khăn về thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và bãi tiếp nhận đất đào cũng cần được xử lý để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với kết quả đạt được trong kỳ báo cáo đầu tháng 11/2026, cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đang duy trì tiến độ xây lắp cao hơn kế hoạch. Tuy nhiên, việc hoàn thành đúng các mốc được thành phố giao trong năm 2027 vẫn phụ thuộc vào khả năng tổ chức thi công đồng bộ, xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc và bảo đảm kết nối giao thông hai đầu cầu.