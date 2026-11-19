Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 160/2026/QĐ-UBND ngày 15/11/2026, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/11/2026.

Điểm đáng chú ý của quy định mới là việc xác định mức hỗ trợ dựa trên kết quả chấm điểm hồ sơ. Theo đó, dự án khởi nghiệp sáng tạo đạt từ 80 điểm trở lên được xem xét áp dụng mức hỗ trợ tối đa theo Nghị quyết 58. Dự án đạt từ 70 đến dưới 80 điểm được áp dụng 80% mức hỗ trợ tối đa, trong khi nhóm đạt từ 60 đến dưới 70 điểm được áp dụng 50%. Những dự án có kết quả thẩm định dưới 60 điểm không được xem xét hỗ trợ.

Cơ chế này cũng áp dụng đối với các dự án đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quy định. Tuy nhiên, việc đạt ngưỡng điểm không đồng nghĩa doanh nghiệp chắc chắn nhận được toàn bộ kinh phí tương ứng. Mức hỗ trợ cụ thể còn phụ thuộc vào nội dung đề xuất, điều kiện của dự án, kết quả đánh giá hồ sơ và khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Theo Nghị quyết 58, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê chuyên gia tư vấn hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ; tối đa 100% chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo phục vụ thử nghiệm sản phẩm. Thành phố cũng hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn ở nước ngoài để phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, dự án đủ điều kiện có thể sử dụng không gian làm việc, cơ sở hạ tầng và tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố trong thời gian tối đa ba năm. Trường hợp cần thiết, thời gian sử dụng được gia hạn một lần, không quá một năm.

Để tiếp cận chính sách, doanh nghiệp phải có trụ sở chính hoặc địa điểm hoạt động hợp pháp tại Hà Nội. Dự án khởi nghiệp sáng tạo cần có nguồn đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ, đầu tư từ các quỹ, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hợp pháp. Riêng mô hình doanh nghiệp một người được miễn điều kiện này nhưng phải có sản phẩm, dịch vụ thực tế ứng dụng công nghệ số.

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải thể hiện rõ nội dung dự án, nguồn lực triển khai, kinh phí đề xuất và sản phẩm đầu ra. Doanh nghiệp cần cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện hỗ trợ cùng báo giá, hợp đồng, hóa đơn hoặc chứng từ phù hợp. Cơ quan tiếp nhận có thời hạn năm ngày làm việc để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 10 ngày làm việc tiếp theo để tổ chức thẩm định, đánh giá hồ sơ hợp lệ.

Đáng chú ý, các khoản chi phí đã thực hiện thuộc dự án khởi nghiệp sáng tạo có thể được xem xét hỗ trợ nếu phát sinh trong vòng 24 tháng trước ngày nộp hồ sơ và có chứng từ thanh toán hợp pháp. Việc nghiệm thu, thanh toán được thực hiện căn cứ nội dung đã phê duyệt, sản phẩm, kết quả đầu ra và tài liệu chứng minh theo hợp đồng hỗ trợ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mức hỗ trợ cụ thể, phê duyệt các dự án và hoạt động thuộc phạm vi chính sách. Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện ký kết, theo dõi hợp đồng, quản lý và thanh toán kinh phí theo quy định.

Việc gắn mức hỗ trợ với điểm thẩm định đặt ra yêu cầu doanh nghiệp khởi nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chứng minh tính khả thi và kết quả dự kiến của dự án. Đối với các startup có nguồn vốn hạn chế, phương thức nghiệm thu và thời điểm thanh toán kinh phí cũng là những yếu tố cần được tính toán khi xây dựng kế hoạch tài chính.