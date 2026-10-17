Hà Nội áp dụng mức giá trông giữ xe mới, ô tô tối đa 70.000 đồng/60 phút

Thành phố Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe ở lòng đường, vỉa hè

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, mức giá trông giữ ô tô được xác định theo phạm vi các tuyến đường thuộc Vành đai I, II, III, IV và các khu vực còn lại. Thành phố đồng thời quy định mức giá riêng đối với những tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp I.

Các tuyến phố thuộc khu vực này gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Giá dịch vụ trông giữ ô tô được chia thành bốn nhóm phương tiện: xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; xe từ 10 đến 24 chỗ và xe tải từ 2 đến 7 tấn; xe từ 25 đến 40 chỗ và xe tải trên 7 tấn; xe từ 40 chỗ ngồi trở lên. Các hình thức thu phí gồm đỗ theo lượt 60 phút, xe hợp đồng ngày, ngày đêm và ban đêm.

Cụ thể, tại các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi Vành đai I và trên Vành đai I, không bao gồm khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô theo lượt 60 phút lần lượt là 45.000 đồng, 50.000 đồng, 60.000 đồng và 70.000 đồng theo bốn nhóm phương tiện.

Tại khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II và trên Vành đai II, mức giá tương ứng là 35.000 đồng, 40.000 đồng, 40.000 đồng và 40.000 đồng. Với các tuyến đường từ Vành đai II đến Vành đai III và trên Vành đai III, giá trông giữ lần lượt là 25.000 đồng, 30.000 đồng, 30.000 đồng và 30.000 đồng.

Ở khu vực từ Vành đai III đến Vành đai IV, trên Vành đai IV và các khu vực còn lại, mức giá theo lượt 60 phút lần lượt là 20.000 đồng, 23.000 đồng, 30.000 đồng và 34.000 đồng.

Đối với xe đạp, xe máy sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong phạm vi Vành đai I, mức thu được quy định theo lượt ngày, lượt đêm, lượt ngày đêm và theo tháng.

Cụ thể, giá trông giữ theo lượt ngày là 10.000 đồng, lượt đêm 15.000 đồng và lượt ngày đêm 25.000 đồng. Mức giá theo tháng là 250.000 đồng tại các tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi và 200.000 đồng tại các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi Vành đai I.

Việc ban hành khung giá dịch vụ trông giữ phương tiện là cơ sở để tổ chức hoạt động trông giữ xe tại các điểm được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội.