Hà Nội tiếp tục rét trong hai ngày tới. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 21 và sáng 22-11, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Trưa và chiều 22-11, trời giảm mây, có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố 23-25 độ C, các khu vực còn lại 22-24 độ C.

Đêm 22 và sáng 23-11, Hà Nội không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở phía Tây thành phố 16-18 độ C, các khu vực khác 17-19 độ C. Trưa và chiều 23-11, Hà Nội nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố 24-26 độ C, phía Nam và phía Tây 23-25 độ C.

Đêm 23 và ngày 24-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm 18-19 độ C. Trưa và chiều 24-11, trời vẫn rét, nhiệt độ cao nhất chỉ 20-22 độ C, trong đó Ba Vì và Sơn Tây khoảng 20 độ C, Hà Đông và Chương Mỹ khoảng 21 độ C, Hoàn Kiếm và Láng khoảng 22 độ C.

Ngày 25-11, Hà Nội dứt mưa nhưng trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ C, cao nhất khoảng 20 độ C. Hai ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất khoảng 23 độ C ngày 26-11 và 26 độ C ngày 27-11.

Khoảng ngày 28-11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại với cường độ yếu. Trong hai ngày cuối tuần (28 và 29-11), Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, từ khoảng đêm 23 đến ngày 25-11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, khu vực này chỉ còn mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Riêng từ khoảng ngày 24 đến 26-11, trời rét cả ban ngày, vùng núi có nơi rét đậm.