Hà Nội ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa dông từ chiều tối 1 và ngày 2-10. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, chiều 1-10, mây đối lưu đang phát triển trên các xã Hòa Xá, Ứng Hòa. Từ 16h30 đến khoảng 19h30 cùng ngày, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và dông tại các xã trên, sau đó di chuyển đến các xã: Vân Đình, Hồng Sơn, Phú Xuyên, Phượng Dực, Ứng Thiên, Dân Hòa, Chuyên Mỹ và có khả năng lan sang các xã, phường khác của Hà Nội.

Đêm 1 và ngày 2-10, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến 25-27 độ C, trưa và chiều ở mức 32-34 độ C. Sang ngày 3-10, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng.

Đáng chú ý, ngày 4 và 5-10, không khí lạnh tăng cường trở lại, kết hợp hội tụ gió trên cao khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 4-10, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất 31-32 độ C; sang ngày 5-10, nhiệt độ giảm, thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 27-28 độ C. Từ ngày 6 đến 11-10, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; khoảng ngày 10-10, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại.

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 10, Hà Nội có khoảng 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng vào các tuần trong tháng và có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng vào nửa đầu tháng. Khoảng tháng 1-2027, Hà Nội có thể xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.

Trong tháng 10, nền nhiệt Hà Nội giảm dần, nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng phổ biến 26-28,5 độ C, những ngày cuối tháng còn 24-26,5 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm một ít.

Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh có tần suất giảm dần, chủ yếu xuất hiện vào những ngày ảnh hưởng của không khí lạnh, rãnh áp thấp hoặc hội tụ gió trên cao. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội.

Về thủy văn, mực nước sông Đáy đầu tháng tiếp tục xuống chậm, sau đó dao động chủ yếu theo ảnh hưởng của thủy triều. Trong tháng, sông Đáy có khả năng xuất hiện 1-2 trận lũ nhỏ, đỉnh lũ dưới báo động cấp I. Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đánh giá diễn biến khí tượng tháng 9, cơ quan trên cho biết, Hà Nội trải qua 2 đợt nắng nóng và 1 đợt không khí lạnh; nhiệt độ trung bình tháng cao hơn trung bình nhiều năm 0,6-1,3 độ C. Đáng chú ý, đợt mưa lớn từ chiều 14 đến ngày 17-9 có lượng mưa phổ biến 200-400mm, riêng Chợ Cháy đạt 511,4mm. Tổng lượng mưa tháng tại các trạm khí tượng dao động 332,1-521,6mm, cao hơn trung bình nhiều năm 120,2-326,3mm.