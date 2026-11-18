Nhiều sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại khu HH Linh Đàm. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Theo lộ trình được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình và xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà, kế hoạch xác định thời hạn cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các hộ dân có nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời.

Cụ thể, đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng), CT5 Tân Triều (phường Hà Đông), Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông), CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công), VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự tính hoàn thành trong quý IV/2028.

Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiệm vụ này dự tính bắt đầu từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân.

Trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Cùng thời gian này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã dự tính ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền trong quý IV/2026.

Từ quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Trong quý III và quý IV/2027, chủ đầu tư dự tính ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện phá dỡ công trình, hạng mục công trình thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng công trình theo phương án được phê duyệt ngay sau khi hoàn thành việc di dời; đồng thời đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Trước đó, thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội để xử lý dứt điểm các sai phạm kéo dài liên quan Tập đoàn Mường Thanh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua nhà.