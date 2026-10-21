Hà Nội ấn định thời hạn hoàn thành tuyến đường nối Đản Dị - Võ Nguyên Giáp

Vướng hồ sơ đất đai, khó xác định nguồn gốc đất

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Đản Dị đến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh (nay thuộc địa bàn các xã Đông Anh và Phúc Thịnh).

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị Hà Nội lùi tiến độ tuyến đường vốn gần 710 tỷ đồng nối Đản Dị với Võ Nguyên Giáp. Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai trong giai đoạn 2023-2026. Tuy nhiên, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khiến công trình chưa thể hoàn thành đúng tiến độ. Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang giai đoạn 2024-2027.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại do hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ chưa đầy đủ, một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi hồ sơ phương án giao đất chi tiết không tìm thấy trong tài liệu lưu trữ.

Ngoài ra, một số thửa đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng nhưng chưa đăng ký biến động, gây khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng và xác minh nguồn gốc đất.

Việc bồi thường, hỗ trợ cũng phát sinh vướng mắc khi một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án được đưa ra do không được bồi thường đối với tài sản trên đất, trong khi hiện trạng có cây cối, hoa màu, công trình và vật kiến trúc.

Những tồn tại này khiến quá trình xác minh, lập và thực hiện phương án giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Ấn định thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công

Để bảo đảm dự án sớm được triển khai theo kế hoạch điều chỉnh, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại, không để vướng mắc tiếp tục kéo dài. Đồng thời, cần rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian cụ thể.

Đối với xã Đông Anh, Sở Xây dựng đề nghị phối hợp với xã Phúc Thịnh tháo gỡ khó khăn, lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục. Theo yêu cầu, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong quý II/2027, công tác thi công hoàn thành trong quý IV/2027.

Chủ tịch UBND xã Đông Anh chịu trách nhiệm trước thành phố và theo quy định pháp luật nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Riêng tại xã Phúc Thịnh, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong năm 2026. Chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, hướng dẫn hai địa phương tháo gỡ các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi công, bố trí vốn phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Sở Xây dựng đánh giá việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế và cho biết hồ sơ điều chỉnh đã được thẩm định, đủ điều kiện trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Việc tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị được xem là những nhiệm vụ then chốt để dự án hoàn thành theo tiến độ mới, tránh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Đản Dị đến đường Võ Nguyên Giáp được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 14/12/2023, có tổng mức đầu tư hơn 709,87 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, do UBND xã Đông Anh làm chủ đầu tư. Theo quy mô được duyệt, tuyến đường dài khoảng 4,43km, điểm đầu tại đường Đản Dị, xã Uy Nỗ; điểm cuối giao với đường gom Võ Nguyên Giáp, xã Vân Nội. Dự án bao gồm xây dựng tuyến đường mới theo chỉ giới đường đỏ được phê duyệt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông và cây xanh.