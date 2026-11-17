Ngày 17/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đã kiểm tra thực địa tiến độ Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây.

Dự án gồm các công trình Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị, Đông Dư, An Lạc và hệ thống thu gom.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tiến độ các hạng mục, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương thi công trên phần mặt bằng sạch đã được bàn giao. Đồng thời, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa tiến độ Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây (Ảnh: PN).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị quyết liệt đẩy nhanh thi công, chủ động rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm hoàn thành đồng bộ các nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom tương ứng.

Về tiến độ cụ thể, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị vào ngày 30/7/2027; Nhà máy xử lý nước thải An Lạc vào ngày 30/8/2027 và Nhà máy xử lý nước thải Đông Dư vào ngày 30/9/2027.

Đối với Nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng và Ngọc Thụy, yêu cầu tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/12/2026, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 10/10/2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, sau khi hoàn thành, các nhà máy phải được tổ chức vận hành thử, kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn của thành phố quản lý, vận hành theo quy định.

Mục tiêu của dự án không chỉ là hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật mà quan trọng hơn là giảm ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nước sông Cầu Bây và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, nước sau xử lý phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng môi trường, hướng tới bổ cập và tái sử dụng nguồn nước, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị quyết liệt đẩy nhanh thi công (Ảnh: PN).

Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông cầu Bây (Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây) có tổng mức đầu tư 6.675,3 tỷ đồng.

Phạm vi triển khai dự án thuộc các phường, xã: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An; tổng diện tích lưu vực thu gom, xử lý nước thải khoảng 7.751ha.

Về quy mô, công suất, dự án có 5 nhà máy áp dụng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ tuần tự cải tiến, tổng công suất thiết kế 142.000 m³/ngày (công suất khi mưa 180.000 m³/ngày), tổng diện tích sử dụng đất khoảng 15,65ha.

Trong đó, Nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng (phường Phúc Lợi) diện tích 1,68ha, công suất 40.000 m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải An Lạc (phường Long Biên) diện tích 3,58ha, công suất 43.000 m³/ngày;

Nhà máy xử lý nước thải Ngọc Thụy (phường Bồ Đề) diện tích 2,23ha, công suất 22.000 m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải Đông Dư (xã Bát Tràng) diện tích 6,66ha, công suất 22.000 m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị (xã Gia Lâm) diện tích 1,5ha, công suất 15.000 m³/ngày.