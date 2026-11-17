UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). (Ảnh: TA).

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 1422-CV/TU ngày 30/10/2026, đồng thời kế thừa lộ trình tại Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND thành phố về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến những dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu.

Mục tiêu đặt ra là xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

12 công trình được đưa vào lộ trình xử lý

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án thuộc diện xử lý gồm: CT6 Kiến Hưng - Bemes tại phường Kiến Hưng; Công trình hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ tại phường Định Công; các tòa VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt.

Đối với các công trình này, thành phố xác định những nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng; hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang công trình và xác nhận hiện trạng thực tế đối với phần công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Một nội dung quan trọng khác là cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với những hộ, nhà ở thuộc hoặc không thuộc trường hợp phải di dời theo quy định của Nghị quyết.

Theo tiến độ chung, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Các nhiệm vụ hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng phần công trình được tồn tại có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Đối với việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận, kế hoạch đặt mốc hoàn thành trong quý IV/2028. Riêng một số công trình như Đại Thanh, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm, việc triển khai nhiệm vụ này được xác định bắt đầu từ quý I/2027.

Như vậy, lộ trình xử lý không chỉ dừng ở việc di dời, phá dỡ các hạng mục vi phạm mà còn bao gồm việc khôi phục công năng sử dụng của những diện tích công cộng, hoàn thiện pháp lý đối với các căn hộ đủ điều kiện và chỉnh trang tổng thể công trình. Đây là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đang sinh sống tại các dự án.

Công khai phương án bồi thường, di dời; chủ đầu tư phải chịu chi phí

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND cấp xã và chủ đầu tư. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện toàn bộ kế hoạch.

Ngay trong quý IV/2026, Sở Tư pháp chủ trì phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết và kế hoạch đến các sở, ngành, UBND cấp xã, chủ đầu tư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền trên báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống thông tin cơ sở; theo dõi, định hướng thông tin, kịp thời xử lý thông tin sai lệch.

UBND các xã, phường có dự án chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng công trình; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân. Việc tuyên truyền, đối thoại phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình triển khai nhằm tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Cũng trong quý IV/2026, Sở Xây dựng có trách nhiệm trình UBND thành phố ban hành danh mục công trình, hạng mục công trình và giải pháp bổ sung hạ tầng trên cơ sở đánh giá theo các tiêu chí tại Điều 4 Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND.

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, kế hoạch xác định Sở Tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. UBND cấp xã phối hợp xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở phải di dời.

Trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án.

UBND cấp xã là cơ quan phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ do chủ đầu tư lập. Công việc này dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Sau khi phương án được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức ký thỏa thuận, hợp đồng, chi trả bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở. Tiến độ ký thỏa thuận, chi trả được xác định trong quý III/2027; việc tiếp nhận bàn giao hoàn thành trong quý IV/2027.

Đáng chú ý, kế hoạch quy định rõ trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư. Theo đó, kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả.

Kinh phí liên quan đến hoạt động của cơ quan Nhà nước trong quá trình triển khai kế hoạch, ngoài những khoản thuộc trách nhiệm chủ đầu tư, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. UBND cấp xã lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ rà soát, xác minh, công khai, đối thoại, tổ chức cưỡng chế theo phân cấp ngân sách; riêng chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả.

Trường hợp chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chậm tiến độ, thành phố sẽ triển khai sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm, cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư theo quy định. Việc xử lý các khoản tiền đã nộp, tạm nộp phải hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Phân công rõ trách nhiệm trong phá dỡ, cải tạo và bổ sung hạ tầng

Sau khi hoàn thành các bước bồi thường, hỗ trợ và bàn giao căn hộ, UBND cấp xã tổ chức di dời, cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc trong quý IV/2027.

Đối với công tác phá dỡ, chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án phá dỡ, biện pháp bảo đảm an toàn, trong đó phải tính đến an toàn cho cư dân tại phần công trình còn lại và các công trình lân cận. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn.

Chủ đầu tư tổ chức thi công phá dỡ, nghiệm thu hoàn thành và thực hiện kiểm định, đánh giá khả năng chịu lực, bảo đảm an toàn đối với phần công trình còn lại sau phá dỡ. Việc kiểm định phải do đơn vị độc lập thực hiện.

Trường hợp phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã tổ chức đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Cùng với việc xử lý các hạng mục vi phạm, chủ đầu tư còn phải thực hiện cải tạo, chỉnh trang, chuyển đổi công năng công trình; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo cơ chế đặc thù, rút gọn. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2028.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện. Sở Xây dựng chủ trì cập nhật kết quả khắc phục hậu quả vào quy hoạch theo kỳ quy hoạch.

Về tổ chức thực hiện, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai kế hoạch. Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, cập nhật lộ trình tổng hợp các nhiệm vụ theo thứ tự thời gian, gắn với lịch chi trả, di dời và thi công của từng dự án, hạng mục để theo dõi, đôn đốc.

Các sở, ngành, Công an thành phố và UBND cấp xã nơi có dự án phải xây dựng kế hoạch chi tiết, chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, đánh giá thuộc lĩnh vực quản lý; báo cáo kết quả định kỳ hằng tháng trước ngày 20 hoặc đột xuất về UBND thành phố thông qua Sở Xây dựng.

Công an thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở, tổ dân phố, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư rà soát, xác minh thông tin căn hộ, chủ sở hữu, người sử dụng. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình đối thoại, chi trả bồi thường, di dời, cưỡng chế và phá dỡ; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để kích động, gây rối, chống người thi hành công vụ.

Với lộ trình được xác định từ quý IV/2026 đến hết năm 2028, thành phố đặt yêu cầu xử lý đồng bộ các vi phạm tại 12 công trình, dự án, gắn trách nhiệm khắc phục hậu quả của chủ đầu tư với bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, khôi phục công năng công cộng và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Việc phân công rõ đầu mối, tiến độ và cơ chế giám sát được kỳ vọng tạo cơ sở để giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài, hạn chế phát sinh vi phạm mới.