Hà Nội ấm dần từ đầu tuần tới. Ảnh minh họa.

Ngày 29-11, tại nhiều xã, phường tại Hà Nội, thời tiết ấm áp. Nhiều nơi có nắng, thậm chí nắng nóng và buổi trưa, xua tan không khí lạnh của những ngày trước đó.

Biểu đồ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong những ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, ngày mai (30-11), thời tiết tại thủ đô sẽ tăng, ngưỡng thấp nhất 17 độ C và cao nhất là 25 độ C.

Những ngày tiếp theo, bắt đầu từ 1-12 cho đến hết tuần (ngày 6-12), nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục tăng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 - 23 độ C; trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 29 độ C.

Nhìn chung, thời tiết tại Hà Nội trong tuần tới phổ biến có mây đến nhiều mây, trời không mưa. Chỉ riêng thứ Năm (ngày 3-12), cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng trời có mưa rào.