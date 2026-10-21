Hà Nội: Ai làm rơi đồng hồ Rolex, Swarovski và tập tiền 500.000 đồng khẩn trương đến Công an nhận lại tài sản

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, vừa qua, Công an phường Cầu Giấy đã tiếp nhận 02 vụ việc người dân nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để tìm kiếm, trao trả cho người đánh mất.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên.

Theo cơ quan Công an, tài sản được người dân nhặt được giao nộp bao gồm:

Tài sản thứ nhất: 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, vỏ và dây bằng kim loại màu trắng bạc, mặt đồng hồ màu đen. Đồng hồ đã qua sử dụng.

Chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy. Ảnh: CACC

Tài sản thứ hai: 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski, màu vàng hồng, dây da màu hồng, mặt đồng hồ màu đỏ, kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tài sản được người dân nhặt được ngày 04/10/2026 tại khu vực trước số 265 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) và sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, công dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy. Ảnh: CACC

Công an phường Cầu Giấy đề nghị người dân nếu là chủ sở hữu hợp pháp hoặc biết thông tin liên quan đến chủ sở hữu của các tài sản nêu trên, liên hệ với Công an phường để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định. Khi đến liên hệ nhận tài sản, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc các căn cứ cần thiết chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Thông tin liên hệ: Công an phường Cầu Giấy, số 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cán bộ tiếp nhận, xác minh: đồng chí Ngô Mạnh Toàn, số điện thoại 0986.616.161.