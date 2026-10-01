Hà Nội: 9 tháng khu vực dịch vụ, thương mại tiếp tục sôi động

Trong quý I khu vực dịch vụ tăng 8,94%, quý II tăng 8,13%, quý III tăng 10,33%.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị GO! Thăng Long. Ảnh H.Nam

Các ngành, lĩnh vực dịch vụ sôi động như hoạt động vận tải, kho bãi tăng 11,94%, đóng góp 0,99 điểm % vào mức tăng chung; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 10,41%, đóng góp 1,03 điểm %.

Hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 10,22%, đóng góp 0,06 điểm %; bán buôn, bán lẻ tăng 10%, đóng góp 1,19 điểm %; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 7,3%, đóng góp 0,13 điểm %; kinh doanh bất động sản tăng 3,28%, đóng góp 0,11 điểm %...

Trong tháng 9, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khởi sắc. Nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng so với tháng trước do bước vào năm học mới, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày và nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Trung thu tăng cao. Theo Thống kê thành phố Hà Nội, các yếu tố trên góp phần thúc đẩy sức mua, làm thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố sôi động hơn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 100,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 18,0% so với cùng kỳ năm trước; ước tính quý III/2026 đạt 291,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với quý II năm 2026 và tăng 18,9% so với quý III/2025. Cộng dồn 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 115,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng mức, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu du lịch, lữ hành ước đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng mức và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm, hoạt động du lịch của thành phố trong quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến hàng đầu của khu vực. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều do tác động của xung đột địa chính trị, chi phí vận tải quốc tế tăng cao và biến động tỷ giá tại nhiều nền kinh tế lớn, du lịch Hà Nội vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ nhờ khai thác hiệu quả lợi thế di sản văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá du lịch, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ước 9 tháng năm 2026, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó: ước đón 6,67 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025 (gồm 4,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); 20,9 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.