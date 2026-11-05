Hà Nội: 9 dự án giao thông trọng điểm nguy cơ chậm tiến độ

9 dự án được cảnh báo gồm: Cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình); cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc; đường Vành đai 3 qua Đông Anh; Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai); đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; cầu Thượng Cát; đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú còn 101,4ha chưa bàn giao mặt bằng, sản lượng thi công hiện ở mức 0%, trong khi kế hoạch điều chỉnh là 0,7%. Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm), diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn 17,46ha, sản lượng thi công mới đạt 8,2% kế hoạch. Dự kiến phải đến quý II/2027 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tuyến kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao, dù tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 88,6%. Tuyến kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên còn 4,22ha chưa giải phóng tại xã Đông Anh, liên quan đến đất quốc phòng, đất nông nghiệp và tái định cư.

Tại các dự án cầu vượt sông Hồng, cầu Ngọc Hồi còn 0,53ha mặt bằng phía Hưng Yên chưa bàn giao, cùng 17 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời. Cầu Thượng Cát còn 1,701ha phải giải phóng bổ sung tại xã Thiên Lộc; cầu Vân Phúc còn vướng 1,48ha và hệ thống điện trung thế, hạ thế tại xã Phúc Thọ.

Dự án cầu Ngọc Hồi còn một số mặt bằng bên phía Hưng Yên chưa được bàn giao.

Đáng chú ý, dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng) đang tạm dừng thi công để thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng. Giá trị thực hiện đạt 245,83 tỷ đồng, tương đương 59,3%.

Theo Sở Xây dựng, bên cạnh những dự án chậm tiến độ, một số công trình như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đã vượt kế hoạch thi công điều chỉnh. Cầu Tân Phú và tuyến đường số 5 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây cơ bản bám sát kế hoạch.

Để khắc phục, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng hằng tuần.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn về bố trí vốn, giải ngân, điều chỉnh dự án và cấp phép thi công. Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư, tăng mũi thi công, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm tiến độ.

Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục đưa các dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch vào diện theo dõi, đôn đốc hằng tuần, kịp thời báo cáo UBND TP Hà Nội để chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh.