Hà Nội: 9 dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, có dự án chưa thể thi công

Nhiều dự án "mắc kẹt" vì mặt bằng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó xác định 9 dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ chỉ đạo.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa điểm tên 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ (Trong ảnh cầu Ngọc Hồi).

Các dự án gồm: Cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình); cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc; đường Vành đai 3 qua địa bàn Đông Anh; quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai); đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; cầu Thượng Cát; đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, khiến sản lượng thi công tại nhiều dự án chưa đáp ứng kế hoạch điều chỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông trọng điểm trong kỳ báo cáo chưa có chuyển biến đáng kể. Đáng chú ý, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú còn tới 101,4ha chưa được bàn giao. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, khiến sản lượng thi công vẫn ở mức 0%, trong khi kế hoạch điều chỉnh là 0,7%.

Tại đoạn Vành đai 3,5 từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, diện tích còn vướng mặt bằng là 2,16ha, sản lượng thi công mới đạt 4,1% kế hoạch điều chỉnh.

Một số dự án khác cũng ghi nhận tiến độ thi công thấp. Dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng) chưa phát sinh sản lượng thi công, giá trị thực hiện vẫn dừng ở 245,83 tỷ đồng, tương đương 59,3%. Hiện, dự án tạm dừng thi công để thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm) mới đạt 8,2% kế hoạch điều chỉnh. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn 17,46ha, tập trung tại phường Tây Mỗ (4,27ha), phường Xuân Phương (11,27ha) và xã Sơn Đồng (1,91ha). Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến phải đến quý II/2027 mới hoàn thành.

Tại dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 88,6%, còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất do quá trình mua bán, chuyển nhượng qua nhiều chủ.

Trong khi đó, dự án đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên còn khoảng 4,22ha chưa giải phóng mặt bằng tại xã Đông Anh, liên quan đến đất quốc phòng, đất nông nghiệp, tái định cư và mặt bằng đoạn cuối tuyến.

Các dự án cầu vượt sông Hồng cũng còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 99% khối lượng giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, song phía tỉnh Hưng Yên vẫn còn 0,53ha chưa bàn giao, cùng 17 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Cầu Thượng Cát còn 1,701ha phải giải phóng mặt bằng bổ sung tại xã Thiên Lộc, được xác định là đường găng tiến độ của dự án. Cầu Vân Phúc còn vướng 1,48ha mặt bằng bổ sung và chưa di chuyển được hệ thống điện trung thế, hạ thế trên địa bàn xã Phúc Thọ.

Đôn đốc hằng tuần, quyết liệt gỡ điểm nghẽn

Về thi công xây lắp, một số dự án đã vượt kế hoạch điều chỉnh, gồm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Cầu Tân Phú và tuyến đường số 5 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây cơ bản bám sát kế hoạch.

Tuy nhiên, đa số dự án còn lại có sản lượng thi công thấp hơn kế hoạch điều chỉnh. Tổng hợp đánh giá của Sở Xây dựng cho thấy có 9 dự án chậm trên 10 điểm phần trăm so với tiến độ yêu cầu.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo các xã, phường còn vướng mắc tập trung xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch, liên tục cho chủ đầu tư.

Các địa phương cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, công trình công cộng, diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung và những dự án chậm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả để kịp thời theo dõi, đôn đốc.

Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý hạ tầng và chủ đầu tư khẩn trương di dời, hoàn trả các công trình điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng liên quan. Các vị trí giao cắt với đường sắt, đê điều và công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành cũng cần được đẩy nhanh xử lý.

Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thẩm định, điều chỉnh dự án, bố trí vốn, giải ngân, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế hợp đồng và cấp phép thi công.

Với các chủ đầu tư có dự án chậm hoặc có nguy cơ không bảo đảm tiến độ, Sở yêu cầu tăng cường đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; bổ sung mũi thi công, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm tiến độ và tổ chức thi công ngay tại những khu vực đã có mặt bằng.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, nhà thầu phải khẩn trương khắc phục tồn tại về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường; bổ sung cầu rửa xe, rào chắn, biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và nhân lực phân luồng giao thông, không để bùn đất kéo ra đường công cộng.

Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục đưa các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch vào diện theo dõi, đôn đốc hằng tuần; kịp thời báo cáo UBND TP để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.