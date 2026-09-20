Hà Nội: 8/10 mô hình chuyển đổi số cấp xã đã bước đầu vận hành

UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”.

Nhiều mô hình đã có người dùng, giao dịch

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19-6-2026 của UBND thành phố Hà Nội, 5 đơn vị được lựa chọn thí điểm gồm các phường Hoàn Kiếm, Giảng Võ, Từ Liêm và các xã Đa Phúc, Minh Châu. 10 mô hình được triển khai tập trung vào các lĩnh vực phục vụ người dân, cộng đồng, sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành. Đó là: Miniapp cho xã, phường; Bản sao số; Cộng đồng số trên iHanoi; Nhà văn hóa số; Bản đồ dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành; Bản đồ du lịch số; Tuyến phố kinh doanh số - chợ 4.0; livestream quảng bá sản phẩm OCOP; Phòng học số/phòng học đa năng; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, những mô hình gắn trực tiếp với người dân và hoạt động kinh doanh đã bước đầu tạo ra các con số cụ thể.

Miniapp xã, phường trên nền tảng iHanoi được triển khai tại cả 5 đơn vị thí điểm, ghi nhận 699 tài khoản cán bộ quản trị, 121 người dân đăng ký và 269 lượt truy cập. Các đơn vị đã đăng tải 20 tin, bài, phát hành 363 thông báo và cập nhật, phê duyệt 422 nội dung “Người tốt, việc tốt”. Phường Giảng Võ có số lượt truy cập và số người dân đăng ký cao nhất trong 5 đơn vị, đồng thời ghi nhận 1.071 lượt phản hồi, bình luận.

Với mô hình Cộng đồng số, phường Hoàn Kiếm đã triển khai “Tổ dân phố số” tại 28/28 tổ dân phố. Phường Giảng Võ triển khai tại 25 tổ dân phố, thu hút 4.260 thành viên trên iHanoi; phường Từ Liêm tạo 39/39 nhóm chat cộng đồng, với khoảng 3.200 người dân tham gia. Xã Đa Phúc thành lập 19 nhóm “Thôn chat”, “Thôn cộng đồng số”, có 959 công dân tham gia; xã Minh Châu có 560 người dân tham gia 2 nhóm chat cộng đồng thôn số.

Livestream quảng bá sản phẩm xã Đa Phúc

Trong hỗ trợ chuyển đổi số cho hoạt động kinh doanh, phường Giảng Võ đã tiếp cận, hỗ trợ 3.940 cơ sở; 602 cơ sở được hướng dẫn trực tiếp cài đặt eTax Mobile và thiết lập mã QR thanh toán, trong đó 575 cơ sở kê khai điện tử thành công. Phường Từ Liêm triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 5 tuyến phố và 2 chợ. Tại xã Đa Phúc, kết quả khảo sát cho thấy trên 90% hộ kinh doanh tại các địa bàn được khảo sát đã sử dụng thanh toán số.

Hoạt động livestream quảng bá sản phẩm cũng bắt đầu tạo doanh thu. Tại xã Đa Phúc, phiên livestream ngày 8-8 quảng bá 3 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, ghi nhận 90 đơn hàng, tổng doanh số 9.395.528 đồng. Phường Hoàn Kiếm tổ chức 4 chương trình livestream; riêng chương trình “Sức sống hàng Việt - Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” đạt 184.640 người xem, 224.520 lượt xem và khoảng 6,9 triệu lượt tiếp cận.

Chương trình “Sức sống hàng Việt - Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi”

Hai mô hình chưa vận hành

Bên cạnh những kết quả bước đầu, tiến độ triển khai các mô hình chưa đồng đều.

Mô hình Bản sao số tại phường Giảng Võ đã bước đầu tích hợp các lớp dữ liệu gồm bản đồ nền 2D, 3D, camera, quan trắc môi trường, sông, hồ, chất lượng nước, cây xanh, bản đồ phân thửa đất đai và GIS/BIM toàn bộ tòa nhà. Mô hình đã đưa chỉ số năng lượng mô phỏng của một tòa nhà lên nền tảng và thử nghiệm một số thuật toán, trong đó có kịch bản ngập lụt giả lập.

Nền tảng Đa Phúc Tour cũng đã được đưa vào vận hành, tích hợp thông tin về các điểm di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP và các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, với gần 3.000 lượt cài đặt và sử dụng.

Trong khi đó, Bản đồ dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại xã Đa Phúc chưa đưa vào vận hành. Xã đang tập trung làm giàu, làm sạch, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu để tạo nguồn dữ liệu phục vụ mô hình.

Mô hình Phòng học số/phòng học đa năng tại Trường THCS Đa Phúc cũng chưa triển khai, hiện đang hoàn thiện phương án, danh mục thiết bị, yêu cầu kỹ thuật và các thủ tục về dự toán, mua sắm.

Phường Hoàn Kiếm livestream ứng dụng công nghệ số AI

Đối với Nhà văn hóa số, mức độ triển khai giữa các địa phương cũng khác nhau. Xã Đa Phúc đã ra mắt mô hình điểm tại Nhà văn hóa số thôn Bắc Phú, kiện toàn 19 Tổ chuyển đổi số cộng đồng và tổ chức tập huấn cho 1.693 học sinh lớp 9. Phường Giảng Võ đã khảo sát 19/19 nhà sinh hoạt cộng đồng, thử nghiệm Kiosk dịch vụ công tại một địa điểm; phường Từ Liêm đang hoàn thiện đề án và chưa triển khai mua sắm, lắp đặt.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, dù đã có những kết quả bước đầu, việc triển khai vẫn còn những khoảng cách về tiến độ, nhất là ở các mô hình đòi hỏi hạ tầng, thiết bị và nguồn lực vận hành.

Thời điểm kết thúc thí điểm 30-9 đang đến gần, các địa phương đang tập trung hoàn thiện sản phẩm, bổ sung dữ liệu và những điều kiện cần thiết để có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả từng mô hình. Sau thời điểm này, kết quả triển khai, mức độ đáp ứng yêu cầu và khả năng nhân rộng sẽ là cơ sở để các sở chuyên ngành đánh giá, đề xuất những mô hình phù hợp, làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.